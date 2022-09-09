英國女王辭世 日皇致哀並感謝關注日英關係
2022/9/9 19:48（9/9 21:06 更新）
英國女王伊麗莎白二世辭世，日皇德仁9日表達深切哀悼。圖為英國女王（左）和菲利普親王（右）2001年在溫莎城堡向德仁（中）介紹紀念品。（共同社）
（中央社記者楊明珠東京9日專電）英國女王伊麗莎白二世辭世，日皇德仁發表感言表示，內心感到深切悲痛，由衷表達哀悼之意。他還說，很感謝女王關注日英兩國關係。
日皇德仁透過掌管皇室事務的日本宮內廳發表感言表示，獲悉女王伊麗莎白二世駕崩，內心深切悲痛，由衷表達哀悼之意。
日皇德仁說：「女王陛下（伊麗莎白二世）在位70年，領導並鼓勵英國及英聯邦各國的人民。女王陛下祈願世界和平安寧的姿態，讓世界上很多人深受感動。對於女王陛下遺留的許多功績與貢獻，我由衷表達敬意與感謝。」
日皇德仁說，女王伊麗莎白二世經常關注日本與英國的關係，也關懷英國皇室與日本皇室的關係。在他留學英國或訪問英國的期間，承蒙溫馨接待及諸多關照，他深表感謝。
日皇德仁還表示，自己2019年5月1日即位後，女王伊麗莎白二世邀請他與皇后雅子訪問英國，作為即位後的第一個出訪國，對於女王伊麗莎白二世的這份心意，他與皇后雅子由衷感謝。
日皇德仁說，以英國及英聯邦各國的人民為首，世界上有許多人感到無限悲傷，他由衷祈願女王伊麗莎白二世在天之靈安息。
此外，日本上皇明仁與上皇后美智子透過宮內廳發表感言表示，對於女王伊麗莎白二世辭世深感悲傷，回憶起女王伊麗莎白二世的身影，感謝長期以來的交往，也祈願女王伊麗莎白二世在天之靈安息。
明仁在還是皇太子時，於1953年6月代替當時的日皇裕仁訪英出席女王伊麗莎白二世的加冕典禮，之後，與女王伊麗莎白二世有深長的交往。1975年5月，女王伊麗莎白二世身為國賓到日本進行國是訪問之際，明仁伉儷邀請她到東宮御所（寓所），與明仁的胞弟秋篠宮、女兒等家人交流。（編輯：周永捷）1110909
圖為1998年日本上皇明仁（中）、上皇后美智子（左）與英國女王（右）合照。（共同社）
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