英國女王辭世 日皇致哀並感謝關注日英關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京9日專電）英國女王伊麗莎白二世辭世，日皇德仁發表感言表示，內心感到深切悲痛，由衷表達哀悼之意。他還說，很感謝女王關注日英兩國關係。

日皇德仁透過掌管皇室事務的日本宮內廳發表感言表示，獲悉女王伊麗莎白二世駕崩，內心深切悲痛，由衷表達哀悼之意。

日皇德仁說：「女王陛下（伊麗莎白二世）在位70年，領導並鼓勵英國及英聯邦各國的人民。女王陛下祈願世界和平安寧的姿態，讓世界上很多人深受感動。對於女王陛下遺留的許多功績與貢獻，我由衷表達敬意與感謝。」

日皇德仁說，女王伊麗莎白二世經常關注日本與英國的關係，也關懷英國皇室與日本皇室的關係。在他留學英國或訪問英國的期間，承蒙溫馨接待及諸多關照，他深表感謝。

日皇德仁還表示，自己2019年5月1日即位後，女王伊麗莎白二世邀請他與皇后雅子訪問英國，作為即位後的第一個出訪國，對於女王伊麗莎白二世的這份心意，他與皇后雅子由衷感謝。

日皇德仁說，以英國及英聯邦各國的人民為首，世界上有許多人感到無限悲傷，他由衷祈願女王伊麗莎白二世在天之靈安息。

此外，日本上皇明仁與上皇后美智子透過宮內廳發表感言表示，對於女王伊麗莎白二世辭世深感悲傷，回憶起女王伊麗莎白二世的身影，感謝長期以來的交往，也祈願女王伊麗莎白二世在天之靈安息。

明仁在還是皇太子時，於1953年6月代替當時的日皇裕仁訪英出席女王伊麗莎白二世的加冕典禮，之後，與女王伊麗莎白二世有深長的交往。1975年5月，女王伊麗莎白二世身為國賓到日本進行國是訪問之際，明仁伉儷邀請她到東宮御所（寓所），與明仁的胞弟秋篠宮、女兒等家人交流。（編輯：周永捷）1110909