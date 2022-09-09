英女王與日本皇室交流深 致力二戰後英日和解

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）英國女王伊麗莎白二世1953年加冕典禮時，日本皇太子明仁出席祝賀，英日皇室的親密交流就此展開。當時英國反日情感仍強，英日皇室的交流有助於兩國和解。

日本朝日新聞報導，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與日本皇室結緣甚深。她25歲即位的翌年1953年舉行加冕典禮時，19歲日本皇太子明仁（現年88歲的上皇）代替父親、日皇裕仁（昭和天皇）出席典禮。

在第二次世界大戰期間英日互為敵國，伊麗莎白二世對於戰後英日兩國的和解著力甚深。之後，英日皇室長達近70年的親密關係有助英日關係改善。

裕仁1971年訪問歐洲行程中安排訪英，伊麗莎白二世在歡迎晚宴上言及戰爭一事。她說：「無法假裝沒有那些過往，也不能說英日兩國人民是經常保持著和平友好的關係，正因為有那樣的經驗，才要堅持絕不能再發生同樣的事。」

裕仁在致答詞時未言及過往的事。當時是戰爭記憶猶深的時代，伊麗莎白與裕仁共乘馬車時還遭人丟擲大衣。

1998年，二戰期間曾遭俘虜的英國退役軍人追究日本戰爭責任的聲浪仍高。當時的日皇明仁訪英，在晚宴上當著伊麗莎白二世的面致詞時言及對戰爭的反省。明仁說：「想及人們因戰爭所受到的傷害，內心深感悲痛。」最後說：「衷心祈願不要再有那樣的歷史被記載。」

伊麗莎白二世與夫婿菲利普親王（Prince Philip）1975年到日本進行國是訪問，這是她唯一一次到日本國是訪問。她出席皇宮晚宴，在遊東京市中心時，受到日本民眾歡迎；她還造訪日本放送協會（NHK）、三重縣的伊勢神宮、京都御所等地。

2012年5月舉行伊麗莎白二世登基60週年鑽石大典，甫於3個月前接受冠狀動脈繞道手術的明仁偕皇后美智子參加大典。伊麗莎白二世在溫莎堡舉辦午宴時，安排明仁伉儷坐在身旁。這是明仁伉儷與伊麗莎白二世最後一次面對面接觸。

日本每日新聞報導，伊麗莎白二世與夫婿1975年5月訪日時，當時的日皇裕仁在皇宮舉辦宮中晚宴款待。之後，伊麗莎二世在英國駐日大使公邸（寓所）舉辦晚宴，裕仁伉儷、皇太子明仁伉儷等皇族受邀出席。

後來，明仁伉儷邀伊麗莎二世到赤坂御用地的東宮御所。伊麗莎二世與裕仁、明仁的次子秋篠宮、明仁的女兒黑田清子等皇族在東宮御所庭園散步。

明仁伉儷曾於1976年、1981年、1998年、2007年、2012年到英國進行正式訪問。明仁於2019年4月30日卸下皇位，長子德仁5月1日即位，德仁與皇后雅子曾考慮將英國列為即位後首度出訪的國家。

德仁伉儷原本預定2020年4至6月受邀到英國進行國是訪問，在倫敦近郊的溫莎堡停留一陣子，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，遲遲未能成行。（編輯：馮昭）1110909