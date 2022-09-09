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奉伊麗莎白二世為國家元首 大英國協緬懷女王

2022/9/9 23:00
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（中央社雪梨9日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天辭世，享耆壽96歲，英國全國上下哀悼。與英國歷史淵源深厚的大英國協國家今天紛紛緬懷這位共同元首。

法新社報導，大英國協（British Commonwealth of Nations）多數國家為昔日英國殖民地，在女王辭世的消息傳出後，從非洲到太平洋地區的國家，都感到不捨。

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）對全國表示：「當聽到我們的女王被上帝帶走安息主懷，巴布亞紐幾內亞民眾從山區、溪谷到沿海地區今早都起來了。我們都親暱地稱她為『女王媽咪』（Mama Queen）。」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在入睡前，一直在關心女王健康狀況不佳的新聞報導。她在知曉女王死訊後指出：「我深感難過。」

在太平洋彼岸，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，女王將永遠是加拿大歷史上重要的一環。

他也提及自己對女王的回憶說：「她是這個世界上我最欣賞的人之一，我會很想念和她有過的對話。」（譯者：張欣瑜/核稿：陳正健）1110909

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