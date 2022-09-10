英國女王辭世 日皇及上皇夫婦服喪3日

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圖為1998年日本上皇明仁（中）、上皇后美智子（左）與英國女王（右）合照。（共同社）

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（中央社東京10日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世逝世，掌管日本皇室等事務的宮內廳表示，日皇夫婦對此「深感悲傷」、「由衷表達哀悼之意」，從9月9日起服喪3天。上皇夫婦同樣從9月9日起服喪3天。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）去世，享耆壽96歲。伊麗莎白二世是英國史上在位最久的君主。

日本電視台報導，宮內廳表示，日皇德仁與皇后雅子對伊麗莎白二世辭世深感悲傷，抱持由衷哀悼之意，從9月9日起服喪3天。上皇明仁與上皇后美智子，同樣從9月9日起服喪3天。

另外，日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，日本政府正和宮內廳間就德仁出席英國女王國葬展開協調；有關雅子陪同出席的部分，也將視其身體狀況進行檢討。

日本皇室與英國王室從上皇明仁1953年代表昭和天皇出席女王加冕典禮等開始，很早以前就建立親密關係。讀賣新聞報導，明仁出席女王加冕典禮時19歲、女王27歲，年輕的兩人未透過傳譯直接用英語交談。

德仁2019年即位後，原訂第一個出訪國就是前往英國，但未料COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發被迫延期。此次若順利成行，將是德仁即位後首度出訪外國。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110910