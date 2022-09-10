英國國王查爾斯三世登基 總統：台英關係持續茁壯

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（中央社記者溫貴香台北10日電）總統府發言人張惇涵晚間表示，英國國王查爾斯三世正式登基，總統蔡英文代表政府與人民，祝福查爾斯國王（King Charles III）所領導的英國，國家發展持續繁榮昌盛，台英關係持續成長茁壯。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳辭世，她的長子查爾斯三世自動繼位成為國王後，登基會議於倫敦時間今天上午10時在聖詹姆士宮（The St. James Palace）召開，現年73歲的查爾斯三世正式被宣告即位英國國王。

張惇涵表示，總統蔡英文向英國國王查爾斯三世登基致以誠摯祝賀之意。尤其在此艱難試煉之際，祝福查爾斯國王所領導的英國，國家發展持續繁榮昌盛；台英關係在民主價值理念及既有合作基礎上，持續成長茁壯。 （編輯：黃國倫）1110910