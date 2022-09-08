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國台辦感謝台灣各界關切瀘定震災 未提及蔡總統

2022/9/8 15:46
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（中央社記者邱國強北京8日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，5日四川瀘定地震後，台灣各界通過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物，「我們對此表示感謝」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室下午是以朱鳳蓮答記者問名義，以書面作上述表示。內文僅提到「台灣各界」及「台商台企」，並沒具體提及曾對瀘定地震發表慰問的任何個人及團體，包括總統蔡英文在內。

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朱鳳蓮表示，5日四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級（規模6.8）地震，造成重大人員傷亡。災情發生後，台灣各界通過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物，「我們對此表示感謝」。

瀘定地震發生後，蔡總統6日上午透過總統府發言人張惇涵表示，對於四川發生規模6.8地震，導致人員傷亡及災損情形，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，儘早恢復正常生活。（編輯：吳柏緯）1110908

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