更多編輯台推薦新聞：
COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

拜登致電查爾斯三世 哀悼英國女王辭世

2022/9/14 23:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國總統拜登今天與已繼位為國王的查爾斯三世（King Charles III）通電話，對甫逝世的伊麗莎白二世表達哀悼，並轉達美國人民對女王的崇高敬意，他也表達期望與查爾斯三世保持密切聯繫的期望。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）去世，享耆壽96歲。她是英國歷史上在位最久的君主，國葬將於9月19日在倫敦西敏寺舉行。

拜登（Joe Biden）今天在電話中，表達對英國女王伊麗莎白二世辭世的哀悼之意。拜登也回憶女王的善意與款待，包括去年6月女王在溫莎城堡接待他與與第一夫人吉兒（Jill Biden）。

拜登並轉達美國人民對女王的崇高敬意，女王的莊嚴與堅毅加深美英之間歷久不衰的友誼與特殊關係。他並表達期望繼續與查爾斯三世維持密切關係的期望。

白宮日前宣布，拜登已經正式接受邀請，將與第一夫人吉兒連袂出席19日的女王國葬典禮。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

伊麗莎白二世過世後，拜登與吉兒曾透過聲明讚許伊麗莎白二世不僅是位君主，更定義一個時代，是一位具有無與倫比尊嚴與堅定不移的政治家，在位期間深化美英聯盟基石。

根據白金漢宮規劃，伊麗莎白二世靈柩13日運抵倫敦後，14日起安放在國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）供民眾瞻仰4天；國葬典禮定於當地時間19日上午11時在鄰近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。（編輯：高照芬）1110914

伊麗莎白二世
女王國葬前停靈西敏廳供人瞻仰 人龍料將綿延不絕 英女王逝世 游錫堃赴英在台辦事處表達哀悼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族