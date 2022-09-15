澳洲總理：取消君主制非當務之急

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他的當務之急是針對原住民的政治權利舉辦修憲公投，而非取消英國君主作為作為國家元首的制度。

法新社報導，這位中間偏左的工黨（Labor Party）黨魁公開宣稱自己是共和主義者，但在英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，拒絕捲入相關辯論。

艾班尼斯表示，他把重心放在已計劃好的一場公投上，來修憲設立國會顧問組織「向國會傳達原民之聲」（Indigenous Voice to Parliament），讓原住民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民也能參與和他們有關的決策。

艾班尼斯被澳洲廣播公司（ABC）問及，澳洲為何無法在他的首任3年任期內也考慮君主立憲制度的未來時，他說：「我希望澳洲人民能專注於『向國會傳達原民之聲』一事上。」

「澳洲原住民族已經在澳洲生活了至少6萬5,000年之久，是地球上最古老的延續文明，我們與他們共享這片大陸，我們應該對此感到驕傲。」

「在針對其他事務進行辯論前，原住民議題才是應優先解決的問題。」

澳洲曾被英國殖民100多年，於1901年獨立，但仍奉英王為國家元首。

澳洲1999年以些微差距投票反對取消奉英國女王伊麗莎白二世為元首。

不過，一些共和制支持者投票反對取消女王作為元首的原因，是因為他們反對倡議中的新模式，也就是女王的替代人選由國會成員選擇、而非由大眾決定。

1999年公投前和伊麗莎白二世過世前的民調都顯示，大多數的澳洲民眾贊成澳洲採行共和制。

艾班尼斯說：「在這個國家，要修改憲法相當困難。」他指的是1999年的修憲公投。

他說：「我認為一次進行多個辯論並不可行，我已清楚表明我的優先順序。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110915