更多編輯台推薦新聞：
2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次
生活

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次

影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王
運動

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

禮物還是贓物？南非人連署要英王室歸還權杖鑽石

2022/9/16 23:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世8日辭世，鑲嵌在她權杖上那顆重約530克拉的「大非洲之星」巨鑽，再度挑起南非人對英國殖民的恩怨情仇。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，南非掀起「索回鑽石」並且賠償的聲浪。許多南非民眾認定，英國王室在殖民時期用非法手段取得大批珠寶。

南非最近出現連署，要求英國王室歸還鑲嵌在君主權杖上的「大非洲之星」（Great Star of Africa）等鑽石，放回南非的博物館展示，已有超過6000人參與連署。

伊麗莎白二世8日辭世後，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）9日推文歌頌她，卻引發不少網友留言砲轟。

一名網友說：「你有問過她（女王）什麼時候要還非洲之星嗎？」另一人寫道：「你去參加葬禮時，可以跟他們（英國王室）聊一聊我們的鑽石嗎？」

還有網友直接向英國新任國王查爾斯三世（King Charles III）喊話說：「你的首要任務就是歸還南非的鑽石！」

1905年，南非庫利南礦場開採出3106克拉的天然原石庫里南鑽石（Cullinan Diamond），後來被切割成9大塊和96小塊，又稱「庫利南一號鑽」（Cullinan I）的大非洲之星是其中最大一塊。

荷蘭珠寶公司璐藝雅詩（Royal Asscher）形容，庫利南原鑽和「人類心臟」差不多大，殖民時期的南非杜省政府（Transvaal government）購入這顆巨大原鑽後，送給英王愛德華七世（Edward VII）作為生日大禮。

不過，南非大學（University of South Africa）非洲政治學教授本葉拉（Everisto Benyera）駁斥此一說法。他告訴CNN，殖民時代進行的交易「非法且不道德」。

英國19日將在倫敦為伊麗莎白二世舉行國葬，她的辭世掀起非洲對殖民主義和伊麗莎白二世功過的論戰。（譯者：張欣瑜/核稿：何宏儒）1110916

伊麗莎白二世
BBC：中國代表團遭禁止瞻仰英國女王靈柩 英女王國葬前夕 倫敦都會區警察局：2警遭刺傷
拉瑪佛沙
南非21人離奇陳屍酒吧 老闆及員工違規賣酒被捕 南非酒館青少年死亡事件釀22死 仍有4人性命垂危
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族