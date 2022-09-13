英國女王辭世 在台港人悼念：感謝為香港付出

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英國在台辦事處13日下午起開放民眾前往簽署弔唁冊，向已故英國女王伊麗莎白二世致意；來自香港的湯先生特別帶著英屬香港時期的香港旗前往追悼。中央社記者裴禛攝 111年9月13日

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（中央社記者陳俊華台北13日電）英國女王伊麗莎白二世辭世，英國在台辦事處今天起開放民眾悼念。除台灣民眾與英國僑民外，有許多港人前往致意，在台港人彭姓民眾說，女王是代表香港的一個時代，感謝為香港及英國的付出。

英國在台辦事處今天起到16日，連續4天下午1時到4時，開放民眾簽名悼念。下午陸續有民眾帶著花束前往致意，現場也可看到美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅的花束。

前往悼念的台灣民眾陳柏豪受訪時表示，在二次世界大戰時代的領袖中，女王是最後一位離開人世的，女王曾經歷二戰、參加英國陸軍的醫護工作，對世界和平有很大貢獻。

陳柏豪說，香港在女王經營下成為法治且繁榮的社會，在他小時候，香港對台灣來說是進步、西化的代表。因此他到場悼念、致意，感謝女王對世界和平、香港繁榮的貢獻。

在台的英國僑民史托瑞（Michael Story）說，當遠在他鄉時，母國發生重大事件，對個人特別深刻，他在英國的朋友透過各種方式致哀，在台北的他也特別前來悼念，感謝女王終生恪盡職守。

現場也有許多在台港人前來悼唁，移民來台的彭姓民眾表示，她小時候，香港還是英國殖民地，女王親民且曾訪問香港，對女王的印象很好，女王像是代表香港的一個時代，因此今天來表達對女王的懷念，以及感謝女王為香港及英國的付出。

在位70年的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世，享耆壽96歲。（編輯：謝佳珍）1110913