民眾送別英國女王 皇家公園：別再帶柏靈頓熊

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）為了向英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）道別，許多民眾來到白金漢宮致意，不過人們獻上的不只是鮮花，還有曾與女王共桌喝茶的「柏靈頓熊」（Paddington Bear）。

法新社報導，放在白金漢宮外的數以千計花束中，隨處可見深受兒童喜愛的繪本主角柏靈頓熊，這種現象主要是因為一支紀念伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」的影片，她在片中和柏靈頓熊一同喝下午茶。

柏靈頓熊數量之多，已到了「熊滿為患」的地步，使得負責監管綠園（Green Park）的管理當局「皇家公園」（Royal Parks）今天要求遊客不要再攜帶任何絨毛玩具或柏靈頓熊最愛的果醬三明治前來致意。

遊客佛爾斯（Sarah Fowles）說：「柏靈頓熊是英國習俗。」她說，儘管白金漢宮大門前擠滿了人，她仍盼能在門口留下柏靈頓熊玩偶。

她還說：「那支影片相當精采，展現出女王的幽默感。她知道如何與人民建立連結，與孩子們建立連結。」

伊麗莎白二世在短片中透露，她和柏靈頓熊一樣愛吃果醬三明治，還把三明治藏在她的隨身手提包內。柏靈頓熊向她祝賀登基70週年白金禧快樂，說：「謝謝您，謝謝您的一切。」

伊麗莎白二世回答：「你真是太客氣了。」隨後窗外響起鼓聲，她和柏靈頓熊跟著傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）的經典名曲We Will Rock You樂聲，用銀湯匙敲著杯盤打起節拍。

這支影片迅速在網路上瘋傳，也一直是白金禧紀念活動中最快樂的時刻之一，即使在當時也能感受到濃濃的道別語氣。

伊麗莎白二世的國葬將於下週舉行，英國全國各地民眾爭相獻花致意，預料鮮花商機將大爆發。

伊麗莎白二世本月8日辭世，民眾昨天紛紛來到熱絡的倫敦哥倫比亞路（Columbia Road）花市，搶購五顏六色的花束。

數以千計民眾在白金漢宮及其他王室宅邸外留下卡片、花束、玩具和其他飾品。

花商丁恩（Albert Deane）在假日花市告訴法新社：「女王逝世後，比平常還要繁忙得多。」

根據英國花商公會（British Florist Association）說法，近日鮮花需求「明顯大增」，特別是伊麗莎白二世最愛的白百合。

顧客羅伯茲（Caroline Roberts）說：「我知道女王也喜歡黃色的花朵，所以我想我會選一些黃百合。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110913