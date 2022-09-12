外國元首出席英女王國葬典禮 不可坐專車須集體搭巴士

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英國女王伊麗莎白二世8日辭世，載有女王靈柩的靈車隊伍11日從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡出發，經過附近的巴勒特村。（路透社）

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世8日辭世，美國總統拜登等國元首應邀前往倫敦參加國葬典禮。不過，外國元首被要求避免搭乘專機抵英，入境後也不能搭直升機代步或乘私人禮車出席典禮。

女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。

根據美國新聞網站POLITICO歐洲版「歐洲政治報」（Politico Europe），各國領導人被告知，由於國葬當日將執行「嚴格安檢和道路管制」，他們不能搭乘自己的禮車，參加19日上午11時（台北時間下午6時）在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的國葬典禮，而必須於西倫敦（West London）的某個地點統一搭乘接駁巴士，集體前往現場。

一名駐倫敦外國大使今天稍早透過WhatsApp通訊軟體抱怨：「你能想像拜登（Joe Biden）搭公車嗎？」

英國外交、國協及發展部（Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO）還建議，「在可能的情況下，外國領導人應乘坐商業航班抵達英國」，因為倫敦希斯羅機場（Heathrow airport）無法安排私人飛機起降或停放。堅持搭乘專機的外國領導人則須改為前往倫敦周邊「沒那麼繁忙的機場」。

FCDO表示，考量「現有航班數量」，故禁止在機場和活動場地之間使用直升機接送。

FCDO在禮賓官方訊息中強調，由於西敏寺內部空間有限，各國除元首及其配偶或伴侶外，只能再派遣一名高階代表參加國葬典禮。POLITICO取得的官方文件也證實上述規定。

FCDO在10日晚間發給各國大使館的文件中表示：「很遺憾，由於國葬典禮和相關活動場地的空間有限，受邀貴賓的其他家人、幕僚人員或隨扈皆不得入內。」

不克出席的國家元首也可以派遣其他人擔任官方代表，如政府或部會首長。

國葬典禮結束後，外國領袖將步行前往西敏寺內的院長庭院（Dean's Yard），參加由新任外交大臣柯維立（James Cleverly）主持的招待會，之後搭乘接駁巴士返回西倫敦取車。

根據上述文件，甫登基的國王查爾斯三世（King Charles III）也將於國葬典禮前一晚在白金漢宮（Buckingham Palace）招待所有海外領導人。

除此之外，來訪的國家元首也可以參加瞻仰女王遺容，隨後立即在蘭卡斯特宮（Lancaster House）簽署弔唁冊。在那裡，外國領導人將可向女王致敬長達3分鐘，官方也會為媒體拍攝相關畫面。

歐洲政治報先前報導，預計將有數百名現任及前任國家領袖出席國葬典禮，除拜登外，還包括日皇德仁和皇后、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）等人。（譯者：施施/核稿：林治平）1110912