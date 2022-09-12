伊麗莎白二世辭世 全英國18日晚間8時默哀1分鐘

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英國首相特拉斯的發言人12日表示，全英國18日晚間8時將為已故女王伊麗莎白二世默哀1分鐘。圖為9日倫敦市中心著名地標比卡迪里廣場大螢幕打出巨幅緬懷圖文。（中央社檔案照片）

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國首相特拉斯（Liz Truss）的發言人表示，全英國18日將為已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）默哀1分鐘。在位逾70年的伊麗莎白二世上週辭世，享耆壽96歲。

路透社報導，英國預計19日為女王舉行國葬，18日晚間8時（格林威治時間19時）將先為她默哀1分鐘。

女王辭世後，國會事務都延到21日過後進行，然而國會預計22日起休會。

特拉斯的發言人表示，英國政府仍計劃本月提出財政說明，以解釋如何為一項空前的能源帳單支援方案提供資金，但日期還沒確定，而且不會在休會期間進行。

發言人今天表示：「我們說過，我們仍舊打算在這個月進行財政活動，不會在休會期間進行，除此之外，我們尚未排定日期。」

發言人說，休會日期必須與議長討論，目前並無更動休會時間的計畫。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110912