英女王19日西敏寺國葬 傳蒲亭與白俄總統未受邀

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世國葬將於19日在倫敦西敏寺舉行，政府消息人士透露，屆時會有超過100位來自各國的國王、王后、元首和貴賓出席，但俄羅斯和白俄羅斯領導人都未受邀。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，這兩國皆不會出席倫敦的國葬儀式，成為被少數排除參與儀式的國家之一。

這位不願透露姓名的消息人士表示，軍政府執政的前英國殖民地緬甸，以及長期遭國際社會排斥的北韓同樣未獲邀出席女王國葬。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）葬禮下週將在倫敦西敏寺舉行，屆時勢必會是一場大型外交事件，對負責籌辦葬禮的白金漢宮和英國政府構成重大維安和儀節挑戰。

美國總統拜登已確認會出席。據報導，倫敦方面已同意拜登乘坐配備裝甲的總統座車「野獸」（The Beast）抵達葬禮現場。

本週外洩的計畫文件顯示，其他領袖將搭乘巴士專車前往西敏寺，但主辦單位後來澄清說，與英國關係最密切盟國的領導人都將使用各自的交通工具，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及日皇德仁，這是德仁2019年登基以來首度出訪海外。

其他更具爭議性的受邀者包括巴西右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）2018年捲入異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）謀殺案，時隔4年，目前不清楚他是否列於受邀賓客名單上。

女王本月8日辭世後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾致上溫暖哀悼，稱女王「當之無愧地受到臣民的愛戴與尊敬，在世界舞台上享有權威」，但蒲亭隨即排除出席女王葬禮。

俄羅斯和白俄羅斯在倫敦都設有大使館，但克里姆林宮在白俄總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）支持下揮軍入侵烏克蘭後，兩國與英國關係一直處於緊繃狀態，瀕臨崩潰。

俄國與白俄領導人也受到旅行禁令約束，是英國自俄烏戰爭以來祭出的制裁一環。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110914