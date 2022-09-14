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500萬人查英女王最後航班 超越裴洛西訪台追蹤數

2022/9/14 11:33（9/14 11:50 更新）
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英國女王伊麗莎白二世靈柩13日運抵英國首都倫敦時，數以萬計的民眾在大雨中夾道列隊迎靈。（CORPORAL REBECCA BROWN/Pool via 路透社）
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）有超過500萬人查看英國女王伊麗莎白二世今天搭乘的最後航班，這趟載著女王遺體從愛丁堡飛至倫敦的旅程，成了史上最多人追蹤的航班，打破美國眾院議長裴洛西訪台時所創紀錄。

路透社報導，根據航班追蹤網站Flightradar24，共有479萬人在網路上即時查看這趟航班，另有25萬人在Flightradar24的YouTube頻道追蹤女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的最後一次航班。

Flightradar24表示，這架波音（Boeing）C17A環球霸王式巨型飛機（Globemaster）在愛丁堡機場開啟應答機後，不到1分鐘湧入空前的600萬人試圖追蹤，影響Flightradar24平台的穩定性。

Flightradar24通訊主任在電子郵件中說：「在她首度以女王身分搭乘英國海外航空公司（BOAC）綽號『亞特蘭大』（Atalanta）的阿爾戈號（Argonaut）航班的70年後，女王伊麗莎白二世的最後一趟航程，成了Flightradar24史上最多人追蹤的航班。」

Flightradar24指出，女王最後一趟航班的追蹤人數，比美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月展開爭議性台灣行所創下的220萬人紀錄，足足多出一倍以上。

另一方面，女王的靈柩今天運抵英國首都倫敦時，數以萬計的民眾在大雨中夾道列隊迎靈，國王查爾斯三世（King Charles III）與王室成員在白金漢宮迎接女王靈柩。

在漆黑的夜裡，被燈光照亮的女王靈車從附近的機場緩緩駛過倫敦，沿途都有民眾夾道迎靈，有些人站在馬路中間，有些人朝靈車拋出花束，還有許多人走出車外，或是從附近街道跑來替女王迎靈。

女王靈車運進白金漢宮時，騎著摩托車開路的警察護衛停下來低頭致意。

白金漢宮發言人說，國王查爾斯三世在白金漢宮與他的3個手足、2個兒子威廉與哈利，及其他高階王室成員迎接女王的靈柩。

伊麗莎白二世8日在蘇格蘭高地的度假莊園巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳辭世，享耆壽96歲，英國舉國哀悼10天，她的葬禮將於19日舉行。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110914

英國女王伊麗莎白二世靈柩13日抵達白金漢宮。（CORPORAL REBECCA BROWN/Pool via 路透社）
英國女王伊麗莎白二世靈柩13日抵達白金漢宮。（CORPORAL REBECCA BROWN/Pool via 路透社）
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Flightradar24
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