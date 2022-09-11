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英女王靈柩離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡 民眾夾道送別[影]

2022/9/11 18:04（9/11 18:26 更新）
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載有英國女王伊麗莎白二世靈柩的靈車隊伍11日從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡出發，經過附近的巴勒特村時，許多民眾夾道相送。（美聯社）
載有英國女王伊麗莎白二世靈柩的靈車隊伍11日從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡出發，經過附近的巴勒特村時，許多民眾夾道相送。（美聯社）
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（中央社蘇格蘭巴爾莫勒爾11日綜合外電報導）載有英國女王伊麗莎白二世靈柩的靈車隊伍今天從她離世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡出發，下一站前往愛丁堡，這段預計為6小時的旅程，途中料將會有上萬民眾夾道相送。

法新社報導，7輛車組成的靈車隊伍在當地時間上午10時7分離開巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），女王的橡木靈柩上覆蓋著蘇格蘭皇家旗（Royal Standard of Scotland）。

車隊將經由亞伯丁（Aberdeen）和丹狄（Dundee），讓沿途城鎮和村莊的哀悼者都能表達敬意，接著在下午4時抵達愛丁堡。

女王的靈柩移往蘇格蘭行宮荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）後，12日將行經愛丁堡皇家大道（Royal Mile）前進聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）。

英國新王查爾斯三世（Charles III）12日將親自前往愛丁堡進行祈禱儀式，女王的靈柩13日將由英國皇家空軍接送到倫敦附近的諾霍特（Northolt）機場，再由專車送往白金漢宮（Buckingham Palace）。

14日起，靈柩將安放在國會大廈西敏宮（Palace of Westminster），供大眾瞻仰4天。女王的國葬將於19日舉行，屆時靈柩會在皇家部隊的護送下移駐西敏寺，以舉行隆重的國葬典禮。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110911

載有英國女王伊麗莎白二世靈柩的靈車隊伍11日經過巴爾莫勒爾堡附近的巴勒特村時，許多民眾夾道相送。（路透社）
載有英國女王伊麗莎白二世靈柩的靈車隊伍11日經過巴爾莫勒爾堡附近的巴勒特村時，許多民眾夾道相送。（路透社）
英國女王伊麗莎白二世的橡木靈柩上覆蓋著蘇格蘭皇家旗。（路透社）
英國女王伊麗莎白二世的橡木靈柩上覆蓋著蘇格蘭皇家旗。（路透社）
載有英國女王伊麗莎白二世靈柩的靈車隊伍11日從她離世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡出發，下一站前往愛丁堡。（路透社）
載有英國女王伊麗莎白二世靈柩的靈車隊伍11日從她離世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡出發，下一站前往愛丁堡。（路透社）
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