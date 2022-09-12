英國會西敏廳將開放瞻仰女王逾4天 機場規格安檢

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國女王伊麗莎白二世8日辭世，14日下午起開放民眾至國會大廈西敏廳瞻仰遺容，19日舉行國葬。根據英國政府今天發布的規定，民眾將接受機場規格安全檢查，且不得穿著具政治或冒犯意味字眼的服飾。

白金漢宮近日表示，女王靈柩將於13日晚間由皇家空軍自愛丁堡運抵倫敦諾霍特（Northolt）空軍基地，隨後經陸路移靈至白金漢宮。14日下午，國王查爾斯三世（Charles III）引領隊伍，將女王靈柩由白金漢宮移靈至國會大廈的西敏廳（Westminster Hall）。

英國文化部今天表示，倫敦時間14日下午5時起，民眾可至西敏廳瞻仰女王。西敏廳將全天開放24小時，直到19日早上6時30分。國葬定19日上午11時（台北時間下午6時）在鄰近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。

文化部表示，民眾必須接受機場規格安檢，每人只能攜帶一個不超過40公分X30公分X20公分大小、且只有一個開口的手提包或背包進入西敏廳。不可攜帶任何食物、飲料、液體入內。

此外，花束及蠟燭、玩偶、照片等其他致意物品，以及布條、看板、旗幟等可能引發公眾滋擾的物件，都不可帶入西敏廳。民眾也不得在西敏廳和安檢區攝影、照相、使用手機及其他手持設備。

一名白金漢宮資深官員在媒體簡報會說明，14日下午2時許，有帝國王冠和花圈裝飾的靈柩將依傳統被置於拖曳炮架上，並在皇家騎馬炮兵團和儀仗隊的護衛下，移靈至西敏廳。

國王、王室成員、女王及國王的高階家臣，以及他們親近的私人團隊成員，都將步行送女王一程，全程不奏樂，但海德公園（Hyde Park）會有鳴炮禮，大笨鐘（Big Ben）也將鳴響。

移靈隊伍預定下午3時抵達國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）內的西敏廳。（編輯：郭中翰）1110912