更多編輯台推薦新聞：
書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜
文化

書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重
國際

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

2022/9/12 03:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社愛丁堡11日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡辭世後，載著女王靈柩的靈車隊伍今天從巴爾莫勒爾堡出發，歷經數小時車程，稍早已經抵達蘇格蘭首府愛丁堡的荷里路德宮。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳辭世，享耆壽96歲。靈車隊伍今天從巴爾莫勒爾堡出發，歷經290公里路程抵達荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）。

法新社報導，靈車隊伍行經的沿路上滿是致哀民眾，有些人鼓掌、獻花，也有人淚流滿面。

曾是軍人的民眾馬凱（Stuart Mackay）表示：「我們跟女王一起度過這麼久，長達70年時間，這是我們認識的唯一君主，我認為自己有義務在這裡向她揮手送別。」

根據白金漢宮（Buckingham Palace）的資料，女王靈柩將於13日晚間由皇家空軍從愛丁堡運抵位於大倫敦地區西北方的諾霍特（Northolt）空軍基地，隨後經陸路移靈至倫敦白金漢宮。

伊麗莎白二世的國葬訂於19日上午11時在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，英國政府已經宣布，國葬當天為公共假日。（譯者：陳彥鈞）1110912

伊麗莎白二世
英王查爾斯三世登基 習近平致電祝賀 白金漢宮宣布 伊麗莎白二世國葬日訂於9/19
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族