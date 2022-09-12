伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

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（中央社愛丁堡11日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡辭世後，載著女王靈柩的靈車隊伍今天從巴爾莫勒爾堡出發，歷經數小時車程，稍早已經抵達蘇格蘭首府愛丁堡的荷里路德宮。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳辭世，享耆壽96歲。靈車隊伍今天從巴爾莫勒爾堡出發，歷經290公里路程抵達荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）。

法新社報導，靈車隊伍行經的沿路上滿是致哀民眾，有些人鼓掌、獻花，也有人淚流滿面。

曾是軍人的民眾馬凱（Stuart Mackay）表示：「我們跟女王一起度過這麼久，長達70年時間，這是我們認識的唯一君主，我認為自己有義務在這裡向她揮手送別。」

根據白金漢宮（Buckingham Palace）的資料，女王靈柩將於13日晚間由皇家空軍從愛丁堡運抵位於大倫敦地區西北方的諾霍特（Northolt）空軍基地，隨後經陸路移靈至倫敦白金漢宮。

伊麗莎白二世的國葬訂於19日上午11時在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，英國政府已經宣布，國葬當天為公共假日。（譯者：陳彥鈞）1110912