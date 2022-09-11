白金漢宮宣布 伊麗莎白二世國葬日訂於9月19日

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國王室官員今天宣布，女王伊麗莎白二世的國葬將於9月19日上午11:00（台灣時間下午6時），在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。

法新社報導，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）辭世，享耆壽96歲。白金漢宮（Buckingham Palace）證實，女王隨後將移靈至溫莎堡（Windsor Castle）聖喬治教堂（St George's Chapel），進行下葬儀式。

「衛報」（The Guardian）則報導，原本無法確定伊麗莎白二世的國葬日是否會成為國定假日，但查爾斯三世（King Charles III）今天和樞密院（Privy Council）舉行首次會議時，下達訂為假日的命令。

英國政要和高階官員組成的登基會議（Accession Council）今天稍早在倫敦聖詹姆士宮（St. James's Palace ）舉行儀式，查爾斯三世正式被宣布即位英國國王。（譯者：施施）1110911