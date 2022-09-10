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查爾斯三世下令 伊麗莎白二世國葬日為國定假日

2022/9/10 23:42
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世已經批准命令，將已故女王伊麗莎白二世的國葬日訂為國定假日。至於國葬日期尚未公布，但據悉可能是9月19日，也就是在10天哀悼期結束時。

「衛報」（The Guardian）報導，原本無法確定伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬日是否會成為國定假日，但查爾斯三世（King Charles III）今天和樞密院（Privy Council）舉行首次會議時，下達訂為假日的命令。

英國政要和高階官員組成的登基會議（Accession Council）今天稍早在倫敦聖詹姆士宮（St. James's Palace ）舉行儀式，查爾斯三世正式被宣布即位英國國王。

儀式期間，查爾斯三世宣告他鍾愛的母親、女王伊麗莎白二世的死訊，他表示：「全世界都感受到我的哀傷，我們都承受了無法挽回的損失。我的母親樹立了一個典範，她終生愛人並且無私為國為民服務。」

查爾斯三世還說：「我母親任內的付出和奉獻，成就非凡。我們悲傷的同時，要感謝她終生恪守君主職責。」（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110910

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