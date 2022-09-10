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英媒：女王國葬料於9/19舉行 哈利梅根會出席

2022/9/10 14:01
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世辭世後，她的孫子威廉王子和哈利王子都已從巴爾莫勒爾堡回到溫莎（Windsor）與家人團聚，預期他們會在那裡待到女王的國葬舉行。

衛報（The Guardian）報導，在伊麗莎白二世（Elizabeth II）昨天逝於蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）後，哈利王子（Prince Harry）於今早離開城堡，據說已返回倫敦，前往他在英國的住所，也就是溫莎的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。

哈利昨晚8時30分才抵達巴爾莫勒爾堡，已是官方宣布女王死訊2小時之後。一般預料，現居美國的哈利與妻子梅根（Meghan）會待在英國並出席伊麗莎白二世的國葬，日期可能定在9月19日。

報導提到，哈利與梅根出席葬禮引發諸多揣測，有些人認為這可能是他們歷經數年紛擾後，第一次與王室家人重聚。

梅根和威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Kate）都沒有前往巴爾莫勒爾堡，但預料兩人都會出席葬禮。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110910

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