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英國女王葬禮 日本政府討論安排日皇德仁出席

2022/9/10 00:40
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（中央社記者楊明珠東京9日專電）有關英國女王伊麗莎白二世的國葬，日本政府與掌管日本皇室的宮內廳正在協商安排日皇德仁出席。據悉，皇后雅子也很希望出席。

日本產經新聞報導，按慣例來說，不論是海內外的葬禮，日皇通常是不出席的，不過，1993年當時的日皇明仁（現今的上皇）與皇后美智子出席比利時國王包杜恩一世（Baudouin I）的國葬，創下首例。

有關英國女王伊麗莎白二世的國葬，多位日本政府相關人士今天透露，政府正與宮內廳協商安排日皇德任出席。據悉，皇后雅子出席國葬的心意也強。

日本皇室，從日皇德仁的祖父（裕仁、昭和天皇）、父親（當今的上皇）及日皇德仁，3代都與英國女王伊麗莎白二世交情深。日皇德仁2019年5月1日即位後，伊麗莎白二世邀請他與皇后雅子訪問英國，作為即位後的第一個出訪國，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，遲遲未能成行。

今天獲悉英國女王伊麗莎白二世辭世後，日皇德仁、上皇明仁、日本首相岸田文雄都表達哀悼之意。

日本首相官邸（行政中心）還降半旗致哀。部分閣僚的例行記者會上的國旗前端附上黑色緞帶以表悼念之意。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一在例行記者會上表示，有關的行政機關也降半旗表達悼念。

前日本首相安倍晉三7月8日在街頭助選演說時遭人槍擊身亡後3天，首相官邸才降半旗致哀，使得保守派人士相當不滿，痛批首相官邸降半旗的時間比美國、巴西還要慢。（編輯：徐睿承）1110910

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