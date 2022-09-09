英國民眾湧白金漢宮哀悼 讚女王在國家遇挑戰時穩民心令人信服[影]

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英國女王伊麗莎白二世8日辭世，民眾聚集在白金漢宮外獻花悼念，也有人不捨啜泣。（路透社）

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（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。民眾從昨晚無視寒風冷雨，湧入白金漢宮，獻花、點蠟燭、唱歌，緬懷女王。受訪民眾多認為，她是歷來最令人信服的君主。

白金漢宮8日傍晚6時30分宣告女王辭世，但下午已有聽聞女王健康情況嚴重惡化的民眾前往白金漢宮獻花，為女王祈福。

記者8日晚間走訪白金漢宮周邊，儘管天氣不穩定，寒風冷雨一波接一波，仍有許多國內外民眾專程來此向女王致意，或體驗氛圍、見證歷史時刻。

沿路上，氣氛平靜，夜幕下的燈光雖未能將路面照得雪亮，但沿著林蔭大道或聖詹姆士公園（St. James Park）小徑安靜前行的人們都知道，70年來，風雨中穩定力量的象徵在哪裡。

伊麗莎白二世在位70年，是英國史上在位最久的君主。不過是3個月前，在天氣明朗的6月，英國剛舉行女王登基70周年「白金禧」慶典，但如今在同樣的地點，一樣是有民眾熱情自發唱起「天佑女王」，但氣氛已截然不同。

女王慶祝登基70週年「白金禧」，舉行閱兵禮，皇家空軍展示數字70陣形。攝於6月2日。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月9日

女王慶祝登基70週年「白金禧」，舉行閱兵禮，皇家空軍特技飛行小組「紅箭」在展演過程中依例釋出英國國旗主題紅、白、藍三色煙霧。攝於6月2日。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月9日

為慶祝女王登基70週年「白金禧」，白金漢宮舉行大型戶外音樂會，現場人山人海，許多人揮舞國旗同歡。攝於6月4日。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月9日

為慶祝女王登基70週年「白金禧」，白金漢宮舉行大型戶外音樂會，期間回顧女王一生貢獻，獲現場觀眾熱情回應。攝於6月4日。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月9日

現場多數受訪民眾肯定伊麗莎白二世是英國史上最受人愛戴、最令人信服的君主。她以身作則，示範何謂盡忠職守；在國家遭遇重大挑戰時，永遠能扮演穩定力量，傑出的智慧與品格也收服世界各地許多民眾的心。

英國民眾夏洛特（Charlotte）接受中央社記者訪問說，伊麗莎白二世在位數十載，堪稱「從未犯錯」。女王公平、公正、善良、誠實，體現一個好的統治者該具備的所有元素。夏洛特認為，英國非常幸運能擁有這麼一位君主。

多數受訪英國民眾對於女王在位70年來，無論國家遭遇任何挑戰，總是能讓民眾感受她與所有人同在，特別有感。

萊伊莎（Laiza）說：「我們記得她為英國及大英國協所作的一切」。

儘管已多次傳出行動不便、健康衰弱，女王6月在白金禧慶典期間依然克服萬難，依循傳統現身白金漢宮陽台，向聚集的民眾揮手，並維持用色大膽、別出心裁的穿搭風格，讓許多人感到女王「永遠不老」。

女王如此堅持，只為了不讓民眾失望，在逝世前兩天也毫不馬虎完成新、卸任首相權力交接儀式。萊伊莎說，女王的敬業態度過人。

瑪堤爾達（Matilda）說，女王始終如一，永遠把職責擺第一、信守承諾，「我們的國家、世界各地，都以她為榜樣」。遭遇困難時，例如COVID-19疫情，許多人都等著聽她發表演說，伊麗莎白二世毫無疑問是領袖典範。（編輯：周永捷）1110909

影片來源：中央社

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，雖然是颳著冷風的下雨天，仍有英國國內外民眾晚間湧入白金漢宮周邊。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月9日

英國民眾9日帶著小朋友向逝世的英國女王獻花。（路透社）

民眾9日披著英國國旗在白金漢宮外點蠟燭緬懷女王。（路透社）