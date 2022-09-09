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威廉凱特夫婦受愛戴程度僅次女王 肩負期待展現王室現代風貌

2022/9/9 15:38（9/9 16:19 更新）
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威廉王子（左）與王妃凱特（右）備受愛戴。（路透社）
威廉王子（左）與王妃凱特（右）備受愛戴。（路透社）
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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世逝世，其子查爾斯繼位，孫子威廉成為王位第一順位繼承人。威廉與王妃凱特以更輕鬆和個性化的方式履行王室職責，為新時代的君主政體展示更現代的願景。

法新社報導，正式頭銜為劍橋公爵和公爵夫人的威廉（William）與凱特（Kate）備受愛戴，兩人於2011年結婚，以相對親力親為的方式撫養喬治（George）、夏綠蒂（Charlotte）和路易（Louis）3名子女，呈現模範家庭的面貌。

圖為去年12月威廉王子（左2）與夫人凱特（左3）在社群曬出全家福照。（圖取自twitter.com/kensingtonroyal）
圖為去年12月威廉王子（左2）與夫人凱特（左3）在社群曬出全家福照。（圖取自twitter.com/kensingtonroyal）

現年均為40歲的威廉和凱特，早年在蘇格蘭的聖安德魯斯大學（University of St Andrews）就讀時相識。當時威廉是個萬人迷，他一來就讀，就讓這所古老的學校收到大批入學申請。

2009年，威廉獲得英國皇家空軍（Royal Air Force）搜救直升機的飛行員資格。他與凱特結婚後，與2013年出生的喬治在威爾斯（Wales）西北外海的安格爾西（Anglesey）島上一間租來的農舍住了幾年。

威廉在2017年成為全職皇室成員，與家人移居到倫敦的肯辛頓宮（Kensington Palace）。

如今一家人搬到溫莎（Windsor）莊園的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage），自本週開始，3個孩子都在附近的蘭布克（Lambrook）私校就讀。

威廉逐漸承擔起更多王室職責，包括授予騎士身分，同時也促進各種不同議題發展。

威廉和父親查爾斯一樣，在2020年感染了COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並公開打擊反疫苗的假訊息。他和凱特接種疫苗時都有拍照紀錄。

今年8月，民調公司「輿觀」（YouGov）調查顯示，在英國民眾最喜愛的王室成員排行榜上，威廉和凱特各居第2名和第3名，僅次於伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）。

資深王室記者喬布森（Robert Jobson）說：「我認為威廉和凱特在很多方面都像是年輕版的女王和菲立普親王（Prince Philip）。」

喬布森告訴法新社：「他們現在已經不那麼年輕了，但在這方面，繼那麼多老邁君主之後，他們肯定會賦予君主制度一種現代感，這可能是讓制度延續下去的必要元素。」

喬布森還說，查爾斯的政權「會被視為傳位給兒子的過渡期，威廉年輕得多，也更有魅力。當然，在位時間也會更久」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110909

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