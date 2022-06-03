英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲

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4歲的路易王子（右）在露台觀看軍機飛行表演時，因為空中傳來的聲音嘈雜，雙手捂耳大叫，搶盡鋒頭。左為英國伊麗莎白二世女王。（美聯社）

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國伊麗莎白二世女王今天慶祝登基70週年的白金禧，威廉王子與凱特王妃最小的孩子路易王子在白金漢宮露台觀看皇家空軍空中分列式時，表情超級豐富，搶盡鋒頭。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，4歲的路易王子（Prince Louis）和8歲的哥哥喬治王子（Prince George）以及7歲的姐姐夏綠蒂公主（Princess Charlotte）一起在露台觀看軍機飛行表演時，因為空中傳來的聲音嘈雜，雙手捂耳大叫，搶盡鋒頭，引發網友在推特（Twitter）熱烈討論。

96歲的伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）似乎被路易扮鬼臉、挖鼻孔的滑稽動作逗樂，俯身與這個小不點皇室成員交談。

一名網友發文說：「看來路易王子蠻調皮的。」另名網友說：「路易斯王子真是個頑皮的小傢伙，讓我笑開懷。」

路易也被拍到今天稍早與母親凱特（Kate Middleton）和康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall），以及喬治和夏綠蒂同坐馬車，沿著林蔭大道前往騎兵衛隊閱兵場（Horse Guards Parade）時，熱情地向旁觀群眾揮手致意。

有影片顯示，在遊行期間某個時刻，夏綠蒂似乎對路易揮手揮得太過頭感到不滿，因此將他的手抓住放在他的腿上，但路易沒有因此退縮，他再次舉起手，繼續向民眾揮不停。

白金禧慶典將為期4天，倫敦聖保羅大教堂（St.Paul's Cathedral）明天將舉行感恩儀式，4日王室成員將出席艾普森德比（Epsom Derby）賽馬活動，接著白金漢宮外將舉行演唱會。

路透社報導，官員預計當天英國將有超過1萬6000場街頭派對。從格陵蘭到紐西蘭，共有80個國家或地區將舉行約600場「白金禧午餐會」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110603