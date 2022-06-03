更多編輯台推薦新聞：
賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國務院再度更新美台關係論述 放回「不支持台獨」
首頁 / 國際

96歲英女王喜迎登基70年 身體不適將缺席3日儀式

2022/6/3 06:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦2日綜合外電報導）為慶祝女王伊麗莎白二世登基70年，英國展開為期4天的典禮、派對和遊行活動，女王今天滿面笑容，朝著白金漢宮外歡呼的群眾揮手，但她因些許不適，將錯過明天的感恩儀式。

路透社報導，96歲的伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天與王室成員一同在白金漢宮（Buckingham Palace）陽台露面，但王室隨後表示，女王行動不便問題復發且感到些許不適，不會參加明天的感恩禮拜儀式。

女王近幾個月因白金漢宮所說的「偶發性行動不便問題」，減少公開露面。

白金漢宮表示：「女王非常享受今天的生日閱兵和空中分列式表演，但有些許不適。考量到參加明天聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）感恩禮拜儀式的行程與活動，女王陛下極不情願地作出不參加的決定。」

數以萬計的王室支持者今天在倫敦街頭觀賞閱兵，最新消息則讓首日的「白金禧」慶典黯然失色。

另外，女王次子安德魯王子（Prince Andrew）因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也將缺席明天的感恩儀式。

伊麗莎白二世今天手拄著杖，身穿暗鴿藍色服裝，與73歲王儲查爾斯（Prince Charles）和其他王室高層一同現身白金漢宮陽台。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王室成員朝著群眾揮手，觀賞皇家空軍空中分列式。而當飛機隆隆作響飛過頭頂時，威廉王子（Prince William）4歲的兒子路易（Louis）邊摀著耳朵邊喊叫，之後空軍特技飛行小組紅箭（Red Arrow）噴出紅白藍色煙霧，路易王子又一蹦一跳的，豐富表情成為鎂光燈焦點。

伊麗莎白二世是史上在位最久的英國君主。民調顯示她仍深受英國人民愛戴和尊敬。（譯者：楊昭彥）1110603

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族