英王查爾斯三世將對全國發表演說

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（中央社巴爾莫勒爾9日綜合外電報導）在全英國為伊麗莎白女王辭世哀悼之際，新國王查爾斯三世（King Charles III）今天將對臣民發表演說。

法新社報導，73歲的查爾斯昨天在母親伊麗莎白二世（Elizabeth II）去世後，立即成為國王。他將和現已是王后的妻子卡蜜拉（Camilla）從蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）返回倫敦。

查爾斯的演說將預先錄製，白金漢宮尚未公布內容細節。不過，查爾斯接掌王位的各項安排數十年來便在預先準備，這項演說是其中一部分。

同樣在今天，新國王預計將首次接見6日剛獲女王任命為首相的特拉斯（Liz Truss），這也是女王去世前最後的儀式活動之一。

查爾斯還將與負責登基典禮和安排其母親治喪儀式的相關官員會面。他將決定王室哀悼期的長度，預計會持續1個月，而英國政府將進行為期10天的官方悼念活動，期間只從事有限的業務工作。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110909