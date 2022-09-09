查爾斯三世待位逾70年 在女王典範下繼位挑戰多

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圖為英國國會5月10日新會期開議大典，查爾斯（後方面向鏡頭坐立者右2）代替女王伊麗莎白二世發表御座致辭。女王的御座由置放在桌上的王冠取代。（英國國會上議院提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年5月10日

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世今天辭世，享耆壽96歲，王位由她73歲的兒子查爾斯繼承，頭銜為查爾斯三世。他待位超過70年，如今終於繼位，創下英國史上待位最久王儲的紀錄。

路透社報導，查爾斯三世（Charles III）的角色可謂任重道遠。伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）廣受愛戴，但她身後的王室近年名聲蒙塵、關係緊繃，例如外界對白金漢宮（Buckingham Palace）官員存在種族主義的指控，始終揮之不去。

英國王室歷史長達千年，查爾斯三世是歷來繼位年紀最大的君主。即使輿論對他的第2任妻子卡蜜拉（Camilla）評價不一，卡蜜拉仍將陪伴他面對這些挑戰。

在批評者眼中，英國新王軟弱、自負、喜歡插手管事，缺乏擔起君主大位的能力。

他曾因為對植物說話、執著於建築和環境而遭人嘲笑，世人也忘不了他與已故黛安娜王妃（Princess Diana）失敗的第一段婚姻。

支持者則認為，外界曲解了他的好表現，也誤解了他，他在氣候變遷等領域一直富有遠見。

他們還說，查爾斯三世體貼並關心所有族群和行業的英國人民，他的「英國王子信託」（Prince's Trust）慈善機構成立近50年來，幫助了上百萬失業和弱勢的年輕族群。

查爾斯曾在電視紀錄片中說：「問題在於這是一個不討好的情況。如果什麼都不做…他們會抱怨。如果嘗試去做且埋頭苦幹，做些幫助別人的事，他們一樣會抱怨。」

查爾斯一生都處於一個邁向現代化的君主政體，這個政體試圖在快速變遷且更主張平等的社會中找到定位，同時又要維持王室獨特的傳統。

這種兩難可以從他兩個兒子威廉（William）和哈利（Harry）的生活窺見一斑。

40歲的威廉在查爾斯繼位新王之後成了王儲，他一向肩負王室傳統職責，從事慈善工作，也經常穿上軍裝出席活動。

37歲的哈利目前則與妻子梅根（Meghan）和孩子住在美國洛杉磯郊區，展開更傾向好萊塢而非白金漢宮的新生涯。

一度手足情深的兩兄弟，如今幾乎互不搭理。

查爾斯三世1948年11月14日誕生於白金漢宮，全名為查爾斯．菲立普．亞瑟．喬治（Charles Philip Arthur George），他生來就為繼承王位做準備。

伊麗莎白二世於1952年成為女王，時年3歲的查爾斯也成了王儲，他所接受的教養方式與過去的王儲大相逕庭。

先前的王儲是由私人教師指導，但查爾斯是在西倫敦（West London）的希爾豪斯學校（Hill House school）就學，再到伯克郡（Berkshire）契姆小學（Cheam School）寄宿。

接著，查爾斯被送到嚴格的蘇格蘭高登斯頓（Gordonstoun）寄宿學校，他曾形容那段時光有如地獄，因為他當時遭到霸凌，非常孤獨。

隨後他再度打破傳統，成了劍橋（Cambridge）三一學院（Trinity College）學生，研讀考古學、物理和社會人類學，但後來改修歷史。

1969年，他在就學期間正式成為威爾斯親王（Prince of Wales），傳統上，這個頭銜都由王位繼承人所有。

他年輕時塑造了一個既瀟灑又熱愛運動的王子形象，他喜歡滑雪、衝浪和潛水。他熱衷於馬球，也曾數度以騎師身分參加比賽。

對許多英國人和世界各地的人來說，一談到查爾斯，就免不了想起他與黛安娜王妃的婚姻，以及他與摯愛卡蜜拉的婚外情。

1981年，他與象徵完美新娘的黛安娜在全球關注下成婚。起初看來萬事大吉，但其實這樁婚姻背後出了問題。兩人於1992年分居，黛安娜把這件事怪罪於卡蜜拉，在電視訪問中說出令人難忘的一句話：「這樁婚姻是3人行。」

查爾斯說，在這樁婚姻無可挽回地破裂之前，他一直很忠誠。兩人最終在1996年離婚。

圖為1981年黛安娜與查爾斯訂婚前拍攝公開照所穿的粉紅色薄紗長袖高領上衣。（中央社檔案照片）

圖為2019年12月查爾斯與卡蜜拉出席電影1917英國首映會。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）

黛安娜王妃1997年逝於巴黎的一場車禍之後，媒體大肆抨擊查爾斯和卡蜜拉，查爾斯的聲望驟跌。

此後數十年來，他的地位雖有所提升，但始終不如伊麗莎白二世。2005年，他終於迎娶卡蜜拉，卡蜜拉成了大眾關注焦點，她的隨和風格也贏得讚賞和認可。

不過，黛安娜王妃的陰影未散，她生前的生活一直令大眾癡迷，近年出現數部關於她的影視作品和音樂劇。影音串流平台Netflix的熱門影集「王冠」（The Crown）甚至直接以她與查爾斯的關係做為劇情主軸。

英國小報喜歡鑽研查爾斯與其他人的關係，因此他對待媒體的態度經常不耐煩，就一點也不足為奇，他也毫不掩飾對狗仔的蔑視。

他曾在1994年說：「我真的不太擅長扮演一隻表演的猴子。我想我是個很注重隱私的人。我沒準備要在他們希望我表演的時候照辦。」

查爾斯推廣有機食品，還說他栽種植物時，會對植物說話、與樹握手，因此有些媒體稱他是個寧願務農也不想當王子的怪人。

他對建築的坦率觀點給自己招來批評，他曾說，國家美術館（National Gallery）的現代主義擴建計畫是一個「癰腫」；他對替代藥物的擁護，也讓他遭人指責「江湖郎中」。

傳記作家鮑爾（Tom Bower）說，查爾斯致力於環境議題，但很固執，無法接受批評。鮑爾表示：「他很有動力，也無疑想要把事情做好，但他不理解自己很多行為的後果會導致很多麻煩。」

與查爾斯親近的人形容，他很親切、很認真工作。不管是敵是友，都說他忠於職責，經常處理文件到深夜。威廉曾說，查爾斯永遠忙個不停，他記得兒時，查爾斯文件一多起來，身為兒子的他都無法靠近向父親道晚安。

卡蜜拉表示，查爾斯待位多年，卻很少思及王位，也不常談到成為國王一事，「這只是終有一天會發生的事」。

查爾斯自己則曾在2010年說：「很遺憾地，（繼位）是因為母親逝世，再怎麼說也不太好，所以最好不要想太多。」（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110909