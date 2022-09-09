英國女王伊麗莎白二世辭世 73歲查爾斯繼位為國王

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英國女王伊麗莎白二世（左3）8日辭世，現年73歲的女王長子、王儲查爾斯（左2）繼位成為英國國王。圖為7月5日白金禧慶典落幕，英國女王一家人站在白金漢宮露台。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）

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（中央社蘇格蘭巴爾莫勒爾堡8日綜合外電報導）白金漢宮今天表示，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天辭世，享耆壽96歲。伊麗莎白二世是英國史上在位最久的君主。

白金漢宮透過聲明表示：「女王今天下午在（蘇格蘭）巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世。」

路透社報導，現年73歲的女王長子、王儲查爾斯（Charles）自動成為英國國王，以及澳洲、加拿大、紐西蘭等其他14個國家的元首。

白金漢宮聲明提到：「國王與王后今晚將留在巴爾莫勒爾堡，明天返回倫敦。」

伊麗莎白二世6日任命新首相特拉斯（Liz Truss）後被醫師囑咐休息，白金漢宮今天稍早表示，醫師「相當關切女王陛下的健康」後，女王的子女全都趕赴巴爾莫勒爾堡。

查爾斯王子在女王辭世之後，以英國國王身分發表的第一份公開聲明說：「我親愛的母親、女王陛下辭世，對我與全體家人來說是最為哀傷的時刻。」

查爾斯表示：「我們深深哀悼一位受到珍愛的君主與摯愛的母親離世。我知道，英格蘭、大英王國與國協及全球無數人民都將有所感於女王之喪。」

他說：「我們知道女王廣受尊敬與深愛，在此哀悼與改變的時日，這將成為我與家人的安慰和支撐。」（譯者：楊昭彥）1110909

英國國王查爾斯聲明。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）