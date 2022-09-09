英國女王駕崩倫敦橋計畫啟動 西敏宮停靈3天

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（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）因應女王伊麗莎白二世駕崩，英國政府預先擬妥代號「倫敦橋」（LONDON BRIDGE）的行動，鉅細靡遺模擬可能的情況及應變措施，以下是每日規畫。

●駕崩當天D-Day

女王駕崩後，女王的私人秘書首先以電話通知首相及成員包括高階官員的樞密院（Privy Council），「倫敦橋垮了」（London Bridge is down）。

國家通訊社「英國聯合社」（Press Association）向全球發布女王駕崩快訊。白金漢宮大門掛上關於女王駕崩的正式公告。

內閣辦公廳另行以電郵通知副大臣層級官員及高階公務員女王死訊。電郵發出後，中央政府機關應在10分鐘以內降半旗。若適逢休會，英國國會以及蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭議會必須召回議員。

只有在首相發布公開聲明後，其他政府官員才能跟進。國防部將舉行鳴炮禮。全國默哀一分鐘。

接見首相後，繼任君主預計當天對全國發表談話。同一時間，位於倫敦市中心的聖保羅座堂（St Paul's Cathedral）將舉行悼念儀式，首相及少數高階官員出席。

王室官方網站將暫停運作，並顯示黑底網頁及證實女王死訊的簡短聲明。英國政府官方網站以及所有政府單位的社群媒體網頁都會在上方顯示傳達女王駕崩的黑色橫幅。政府只會在發布緊急訊息時更新網頁。

王室宣布國葬規畫。葬禮預計在女王駕崩後10天、也就是D-Day+10舉行。

女王駕崩當天稱為D-Day，隨後的每一天則是+1、+2，依此類推。

王室官方網站顯示黑底網頁，以及證實女王死訊的簡短聲明。（圖取自英國王室網頁royal.uk）

●D-Day+1

早上10時，成員包含高階官員的登基會議（Accession Council）在聖詹姆士宮（The St James Palace）召開，宣布查爾斯王子（Prince Charles）繼位。國會暫停議事10天。

下午3時30分，首相及內閣官員晉見查爾斯國王。代號「春潮」（Spring Tide）的登基規畫啟動。

●D-Day+2

女王移靈至白金漢宮。若她在避暑的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）逝世，政府將啟動代號「獨角獸」（UNICORN）的行動計畫，以王室專用列車將女王靈柩運抵倫敦，或者啟動「過讀」（OVERSTUDY）行動，以飛機移靈。首相及高階官員必須迎靈。

●D-Day+3

查爾斯國王啟程巡迴訪視全國，第一站是蘇格蘭議會。

●D-Day+4

查爾斯國王訪問北愛爾蘭。

代號「王獅」（LION）的行動展開，也就是預演從白金漢宮到國會大廈所在地西敏宮的移靈動線。

●D-Day+5

女王從白金漢宮移靈至西敏宮。追悼儀式展開。

●D-Day+6至D-Day+9

女王將在西敏宮的西敏廳停靈3天，相關行動規畫的代號是「鴻羽」（FEATHER）。西敏廳將一天開放23小時，供民眾瞻仰女王遺容。

國葬預演將在D-Day+6舉行。查爾斯國王在D-Day7前往威爾斯。

●D-Day+10

國葬在西敏宮附近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。英國全境默哀2分鐘。女王將在溫莎城堡（Windsor Castle）的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）下葬，長伴她父親喬治六世身旁。

在歷時一個月的全國哀悼期間，政府大樓懸掛以黑色緞帶裝飾的女王遺像。

國葬結束後，各地悼念花束都會被移除。（編輯：楊昭彥）1110909