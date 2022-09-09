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英相特拉斯悼女王辭世 籲國人團結支持查爾斯

2022/9/9 05:21
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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世消息公布不久後，上任僅僅兩天的英國首相特拉斯（Liz Truss）今天在唐寧街10號官邸外致詞哀悼。

伊麗莎白二世今天下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世，享耆壽96歲。

法新社報導，特拉斯說：「聽聞巴爾莫勒爾堡剛傳來的消息，我們極其震驚。女王陛下辭世震撼全國和全世界。」

「女王伊麗莎白二世是現代英國立基的基石。我國在她統治下成長、繁榮。英國因為她，成為今日的偉大國家。」

特拉斯並提到，在伊麗莎白二世支持下，大英國協從7國發展成橫跨各洲的56個成員國，女王代表大不列顛的精神，且這份精神將長存。

特拉斯本週稍早剛在蘇格蘭晉見女王伊麗莎白二世、正式獲任命為新首相。特拉斯表示，96歲的女王當時依舊堅定履行職責，任命她為自己的第15位首相。

女王逝世後，王儲查爾斯（Prince Charles）即位成為英國國王，特拉斯呼籲國人：「就在我們哀悼的同時，我們必須團結起來支持他。」

特拉斯還說，隨著第2個伊麗莎白時代過去，英國如女王陛下所盼，藉由頌揚「天佑國王」，開創燦爛國史上的新紀元。（譯者：楊昭彥）1110909

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