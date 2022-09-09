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法總統府降半旗悼英女王 艾菲爾鐵塔暫停閃爍

2022/9/9 05:06
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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）英國女王伊麗莎白二世8日辭世，為紀念女王，巴黎地標艾菲爾鐵塔今晚暫停閃爍。總統馬克宏與總理柏納於第一時間向英國王室與人民致意，表示女王是勇氣楷模，留下永恆印記。

在位逾70年的英國女王伊麗莎白二世今天辭世，享耆壽96歲，全球哀悼。

巴黎市政府今晚表示，為哀悼英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），平常深受遊客喜愛，整點燈光會閃爍5分鐘的地標艾菲爾鐵塔今晚暫停閃燈。為向女王致意，鐵塔也將於半夜12點熄燈，比平日提早一小時。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）第一時間在推特放上女王照片致意，並於不同發文中先後用法、英文寫道：「女王伊麗莎白二世陛下70年來體現了英國的延續性與團結。我懷念她，她是法國的朋友，也是善良的女王，在她的國家與她的世紀留下了永恆的印記」。

總統府艾里賽宮（Elysée）稍早也宣布，總統府明天一整天以及女王葬禮期間將降半旗致意。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）也在推特上表示對英國王室與人民的哀悼之意，「伊麗莎白二世見證了一世紀的希望與困難。她曾是勇氣楷模以及好幾世代的標記，未來也將如此。今晚，法國人民同哀悼」。（編輯：楊昭彥）1110909

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