英國女王伊麗莎白二世辭世 享耆壽96歲
2022/9/9 01:36（9/9 02:22 更新）
白金漢宮8日宣布，英國女王伊麗莎白二世辭世，享耆壽96歲。（圖取自twitter.com/RoyalFamily）
（中央社倫敦8日綜合外電報導）路透社報導，白金漢宮宣布，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）已經辭世，享耆壽96歲。
伊麗莎白二世6日任命新首相特拉斯（Liz Truss）後被醫師囑咐休息，白金漢宮今天稍早表示，醫師「相當關切女王陛下的健康」，王儲查爾斯和威廉王子趕往女王現居的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）探視。
伊麗莎白女王今年6月才慶祝登基70週年的「白金禧」（Platinum Jubilee），是英國在位最久的君王。（譯者：楊昭彥）1110909
英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。（中央社製圖）
英國民眾8日聚集在白金漢宮外關心女王健康狀況。（路透社）
英國外交大臣特拉斯（右）6日接受女王伊麗莎白二世任命，正式成為首相。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）
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