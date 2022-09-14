曾調查柯林頓緋聞案 前獨立檢察官史塔辭世

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國柯林頓政府時期調查總統柯林頓與白宮實習生呂茵斯基（Monica Lewinsky）緋聞案，後來導致柯林頓遭彈劾的前獨立檢察官史塔（Ken Starr）今天辭世，享壽76歲。

家人發出的聲明指出，史塔是因手術併發症，在德州休士頓辭世。

身為前法官和保守的法律擁護者，史塔最出名的是領導調查，最終導致柯林頓於1998年12月被當時共和黨控制的聯邦眾議院彈劾。

民主黨籍的柯林頓隔年躲過聯邦參議院彈劾。

史塔1994年獲派任為特別檢察官，調查柯林頓夫婦涉及的白水案（Whitewater），最後調查擴及到柯林頓與24歲的呂茵斯基醜聞。

所謂的「史塔報告」（Starr Report）記載了柯林頓與白宮實習生呂茵斯基緋聞的細節，柯林頓還因此案被控做偽證及妨礙司法公正。

1998年，「時代」雜誌（Time）選出柯林頓和史塔為「年度風雲人物」（Men of the Year）。

史塔在37歲時獲時任雷根（Ronald Reagan）總統任命為法官，1989年至1993年在老布希（George H.W. Bush）總統任內擔任司法部副部長。

他2010至2016年擔任貝勒大學（Baylor University）校長。

2020年1月，共和黨籍總統川普面臨彈劾審判，史塔加入替他辯護的法律團隊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110914