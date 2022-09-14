劉引商確診出關前過世享壽85歲 曾奪北影影后

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以電影「幾度夕陽紅」出道、活到老演到老的資深演員劉引商，14日凌晨於睡夢中辭世，享壽85歲。圖為劉引商近期參演電視劇「你好，我是誰」劇照。（大愛提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）以電影「幾度夕陽紅」出道、活到老演到老的資深女星劉引商今天凌晨於睡夢中辭世，享壽85歲，女兒以聲明指出，母親生前於8日確診，無任何不適，原定15日解隔離，卻不幸離開。

劉引商1966年以電影「幾度夕陽紅」出道，並在1969年於台灣首部黑白電視劇「晶晶」擔任主要演員，從此與演戲結下逾50年緣分，活到老演到老。她在2017年曾以電影「順雲」奪下台北電影獎最佳女配角，兩年後，又透過劇情短片「帶媽媽出去玩」再以82歲高齡，成為第21屆北影最佳女主角。

劉引商獲獎片段約在2:45:25處。影片來源：台北電影節 Taipei Film Festival

今年5月劉引商出席大愛戲劇「你好，我是誰」試片記者會，她在劇中飾演寇世勳的失智症母親。劉引商現場坦言去年戲劇殺青後，發現自己罹患淋巴癌第2期，一度拒絕化療，在醫生鼓勵與家人陪伴下，歷經6次治療才成功痊癒。她當時表示體內已無癌細胞，只是每個月得回診打預防針，沒想到卻在今天傳來不幸消息。

劉引商的女兒今晚透過聲明表示，母親已於今天凌晨在睡夢中辭世，享壽85歲。劉引商在9月8日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但沒有高燒或其他不適，原本將於15日解隔離，但不幸離開。因礙於防疫規定，須盡快火化，今晚將在台北市立第二殯儀館進行火化。

劉引商女兒說，母親生前已選擇環保葬，之後將長眠於陽明山花葬區，感謝各界關心，屆時會再宣布追思會時間。（編輯：張雅淨）1110914