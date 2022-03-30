淋巴瘤年增3000人確診 醫師提醒注意6大症狀

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（中央社記者江慧珺台北30日電）一名年約50歲的男子10年前皮膚出現紅疹與腫塊，就醫檢查診出罹患淋巴瘤。醫師提醒，燒、腫、癢、汗、咳、瘦是淋巴瘤6大警訊，有疑似症狀要盡速就醫。

中華民國血液及骨髓移植學會今天舉辦衛教記者會，秘書長李啟誠表示，惡性淋巴瘤每年新增病例約3000例，其中非何杰金氏淋巴瘤占大宗，少數為何杰金氏淋巴瘤；淋巴瘤在男女癌症排行榜為第10名與第11名；比起10年前每年新增不到2000人，增幅達5成。

李啟誠提到，身體出現不明原因的淋巴結腫大、莫名發燒、咳嗽、全身發癢、盜汗或是體重莫名減少超過10%並感覺疲倦等，都是淋巴癌的疑似症狀，但不易察覺，民眾往往輕忽身體的異常警訊，以致延誤就醫，僅不到半數的病人可早期發現。

在治療方面，李啟誠說，目前以化療與標靶藥物為主，但部分非何杰金氏淋巴瘤患者化療治療效果有限；而何杰金氏淋巴瘤患者則可能受到副作用影響很大。

台大醫院內科部主治醫師黃泰中說明，隨醫療科技進步，可結合單株抗體與標靶藥物，提升抗癌效果，治療過程也能提升生活品質，且已納入健保給付，非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏淋巴瘤患者皆能受惠。

黃泰中舉例，一名年約50歲的男性10年前因皮膚出現紅疹與腫塊就醫，竟被醫師診斷為淋巴瘤，化療與放療皆無明顯改善，經過新型抗體藥物複合體標靶藥物治療後，病況已穩定追蹤。

李啟誠提醒，淋巴瘤愈早發現，愈有治癒的可能性，民眾可注意燒、腫、癢、汗、咳、瘦等6大症狀，若有疑似症狀，都應提高警覺盡速就醫諮詢。（編輯：張雅淨）1110330