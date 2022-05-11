84歲劉引商吐抗癌心路 6次化療康復曾怕「回不來」

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84歲資深女星劉引商11日出席新劇記者會，透露2021年5月劇組殺青後，才發現自己罹患淋巴癌第2期，還曾一度拒絕化療，在醫生鼓勵及家人陪伴下，歷經6次治療才逐漸康復，目前每個月得回診打預防針。（大愛提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月11日

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）84歲資深演員劉引商與寇世勳、崔佩儀主演大愛新戲「你好，我是誰」，她今天透露去年5月殺青後，才發現自己罹患淋巴癌第2期，一度拒絕化療，在醫生鼓勵下歷經6次治療才成功痊癒。

劉引商1966年以電影「幾度夕陽紅」出道，持續活躍於影壇，2019年時，更以作品「帶媽媽出去玩」奪下台北電影獎最佳女主角，當時她已82歲。這回在「你好，我是誰」中，飾演寇世勳的失智症母親。

劉引商說，去年5月殺青後她發現自己腋下有一個腫塊，到乳房外科穿刺做檢查後，醫生表示是良性腫瘤，又碰到疫情3級警戒，不急著開刀，沒想到2個月後，腫塊變大，化驗後驚覺已是第2期淋巴癌，當下心情相當慌張，想著：「我完蛋了，我生病了，差一點回不來。」

當醫生建議她趕緊化療時，劉引商還一度拒絕想放棄，但醫生鼓勵她，「所有的癌，淋巴癌最容易好，要我不要放棄」，最終她點頭，並在家人陪伴下經歷6次化療，所幸逐漸康復，目前體內已無癌細胞，只是每個月得回診打預防針。

不過化療期間最難面對的，就是掉髮問題，「在第2次化療時，我對著鏡子一抓，頭髮都掉了，整個頭頂都沒毛了，好難過」，所幸現在頭髮都長回來，而且還是黑髮。

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寇世勳則在劇中飾演神經內科權威醫師曹汶龍，和崔佩儀搭檔合演夫妻，也是兩人繼「女人花」後，睽違逾20年再搭檔。崔佩儀笑言，她對寇世勳過於「尊敬」，以至於對戲時太緊張，咬字不清楚遭對方糾正，直到寇世勳要她放鬆後才進入佳境。

寇世勳則分享接演這部戲時，母親剛過世不到1年，開拍前與角色原型曹醫師的母親相處時，常讓他勾起與母親的回憶，常入戲太深情不自禁流淚，「我跟曹奶奶一見如故，她拉著我的手像是他兒子，觸動我很深。」（編輯：陳政偉）1110511