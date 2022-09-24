日本米其林拉麵店蔦老闆驟逝 店家駁斥與貓咬有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

米其林一星的日本拉麵店「Japanese Soba Noodles蔦」創辦人大西祐貴驟逝，享年43歲。（圖取自facebook.com/jsn.tsuta）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）全球第一間獲米其林一星評價的日本拉麵店「Japanese Soba Noodles蔦」，其創辦人大西祐貴傳出驟逝，享年43歲。同店負責人說，大西死因為急性心臟衰竭，跟被貓咬無關。

日本「體育報知」報導，大西祐貴9月14日曾在拉麵店推特發文說被愛貓咬，讓網路上對大西祐貴死因眾說紛紜。

拉麵店負責人受訪時澄清，「貓跟死因無關，大西本人非常疼貓，大西家人對不符事實的臆測感到非常難過。」

根據推特發文，大西祐貴在9月14日到16日因為被貓咬受傷暫停營業，接著在9月17日與18日營業。拉麵店負責人表示，9月18日是大西祐貴最後一天上班。

店家官網表示，大西祐貴享年43歲驟逝，他創辦全球首間獲米其林一星評價的拉麵店，確立了超越國境走向全球的拉麵人氣，是一位充滿才能的主廚。所有員工將團結一心，為繼承大西祐貴遺願而努力。

「Japanese Soba Noodles蔦」在2015年獲米其林一星評價時，店面位於東京JR巢鴨站前，之後在2019年搬遷到代代木上原。雖然目前不知店面何時重新營業，但負責人說，「會盡可能以適當形式讓拉麵店持續下去。」（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110924