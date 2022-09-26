奇美集團董事長廖錦祥25日辭世 享壽85歲

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奇美集團董事長廖錦祥（前左）因病於25日辭世，過去與奇美集團創辦人許文龍（前中）都熱心藝術文化事務。圖為兩人2018年出席奇美藝術獎頒獎典禮。中央社記者楊思瑞攝 111年9月26日

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）奇美實業今天公告，奇美集團董事長廖錦祥因病於昨天辭世，享壽85歲；廖錦祥是奇美集團創辦人許文龍妻舅，在許文龍退休後接任奇美實業董事長，2012年交棒，近年多在公益場合露面。

奇美集團今天在奇美實業官網發布聲明指出，廖錦祥於1962年進入奇美實業，於奇美集團服務時間長達60年，帶領並見證奇美集團全球化歷程，且終身投入藝術文化與醫療兩大公共領域，貢獻卓著；公司對廖錦祥辭世感到悲痛與不捨，並將全力協助家屬處理後續事宜。

奇美集團指出，集團各公司已有完善治理體制，營運不受任何影響，家屬將依廖錦祥遺願，治喪一切簡約，敬辭各界致意，也謝謝各界關心。

比許文龍小10歲的廖錦祥年輕時就進入公司，從最基層的倉管工作一路做起，兩人不只是姻親關係，也是一起打拚事業的夥伴，2004年從許文龍手中接下奇美實業董事長職務，直到2012年交棒給許文龍的堂弟許春華。

許文龍的口述傳記「零與無限大–許文龍幸福學」一書中就提到，要說廖錦祥多聰明也沒有，但廖錦祥什麼都做過，所以很照顧員工，了解困難在哪裡，做人也很謙虛，常說一些經驗給後輩參考，雖然都說自己不是專家，但其實是真正「奇美的博士」。

廖錦祥從企業經營領域退休後，與許文龍一樣投入藝術文化與醫療公共領域，續任奇美醫院與奇美博物館基金會董事長，常與擔任奇美博物館副館長的女兒廖婉如一起在博物館活動中現身。

廖錦祥在2020年辭去奇美博物館基金會董事長職務後，就較少在公開場合露面，最近傳出健康狀況不佳，今天家屬委由奇美集團公布過世消息。（編輯：陳仁華）1110926