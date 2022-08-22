余苑綺癌逝留年幼兒女 余祥銓承諾照顧盼再當家人

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藝人余天二女兒余苑綺（左）21日病逝，弟弟余祥銓（右後）承諾會照顧姐姐的兩個孩子，約定「下輩子我們一定還要當一家人」。（圖取自facebook.com/0825ken）

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）藝人余天二女兒余苑綺昨天病逝，弟弟余祥銓一路陪伴姐姐抗癌，今天凌晨在社群平台分享許多生活照，並承諾會照顧姐姐的兩個孩子，約定「下輩子我們一定還要當一家人」。

余苑綺2014年發現罹患直腸癌第3期，2017年與老公Gary結婚，同年底生下大女兒，並於2019年迎接兒子誕生，但又檢查出癌症復發，且已轉移肺和肝，2021年更面臨3度復發。余苑綺抗癌路勇敢走了8年，仍不敵病魔，昨天病逝，享年39歲。

基於白髮人不送黑髮人習俗，余苑綺的遺體昨晚由弟弟余祥銓護送至殯儀館。余祥銓今天凌晨在臉書悼念姐姐，並寫下：「我最愛的二姐，妳現在在天上當天使了，不會再痛苦、難過了。弟弟真的很捨不得妳，還有很多事情沒有一起做。」

余祥銓透露，余苑綺最後將一雙兒女託付給家人，他也承諾：「妳前幾天跟我講的話，叫我照顧好樂樂跟弟弟，還有爸爸媽媽，我答應妳的事，一定會做到的。」他也保證自己會越來越好，要姐姐放心。

余祥銓也向余苑綺喊話：「妳的單純善良大家都會記得的，妳對我的好，我也會一直牢記在心。下輩子我們一定還要當一家人，我真的好愛妳。」

余苑綺的大姐余筱萍昨天同樣在臉書發文，告訴妹妹余苑綺：「我最善良可愛的妹妹，不知道現在妳最愛的丫丫跟宜有沒有在妳身邊，感謝妳忍受我這個任性姐姐39年，我會幫妳照顧好樂樂跟弟弟，愛妳。」（編輯：張雅淨）1110822