余苑綺癌逝 余天泣不成聲喊：放心走吧

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圖為2020年余天（左起）、李亞萍及余苑綺出席「為愛抗癌」心靈講座，余苑綺哽咽分享與病魔對抗的心路歷程。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北21日電）藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺勇敢抗癌8年病逝，享年39歲。余天今天表示，雖然不捨女兒離世，「這樣也好，她這麼痛苦，她跟這癌症奮鬥10年，可憐的孩子，就放心的走吧」。

余天和兒子余祥銓今天下午表示，早上余苑綺的身體狀況還好，但一下子就惡化，本來想過要急救，但她已經簽下放棄急救同意書，「她眼睛都沒有閉，我和亞萍跟她說我們放下了，她才稍微閉一下」。

余天表示，本來有幫女兒爭取到美國最新的治療方式，可惜撐不到治療就離開，並說余苑綺最後2天幾乎都無法說話，但前幾天有錄影留下遺願，將會擇日公布。有消息指出靈堂將設台北第一殯儀館附近的仁本會館，但余天的經紀人並未證實消息。

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余苑綺2014年發現自己罹患直腸癌第3期，努力熬過12次化療後重生，2017年與老公Gary結婚，同年底生下大女兒，並於2019年迎接二兒子。不料，原本還沉浸當二寶媽的喜悅，卻馬上檢查出直腸癌復發，且已轉移肺和肝。

余家人一路陪著余苑綺對抗癌症，但她的病情起起伏伏，晚期更需要嗎啡幫助，余天也說余苑綺近日清醒時刻少，但對抗病魔的時候，卻總是展現樂觀的一面，甚至幫助弱勢癌友募款，拋磚引玉盼大眾關注。（編輯：張芷瑄）1110821