更多編輯台推薦新聞：
歐洲大旱多瑙河逾20艘二戰沉船重見天日 殘留炸藥影響航運
國際

歐洲大旱多瑙河逾20艘二戰沉船重見天日 殘留炸藥影響航運

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮
政治

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意
文化

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意

羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒
運動

羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金融時報：北京施壓未果 台灣一週內再迎美國會訪團
首頁 / 娛樂

余苑綺癌逝 余天泣不成聲喊：放心走吧

2022/8/21 21:01（8/21 21:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2020年余天（左起）、李亞萍及余苑綺出席「為愛抗癌」心靈講座，余苑綺哽咽分享與病魔對抗的心路歷程。（中央社檔案照片）
圖為2020年余天（左起）、李亞萍及余苑綺出席「為愛抗癌」心靈講座，余苑綺哽咽分享與病魔對抗的心路歷程。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北21日電）藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺勇敢抗癌8年病逝，享年39歲。余天今天表示，雖然不捨女兒離世，「這樣也好，她這麼痛苦，她跟這癌症奮鬥10年，可憐的孩子，就放心的走吧」。

余天和兒子余祥銓今天下午表示，早上余苑綺的身體狀況還好，但一下子就惡化，本來想過要急救，但她已經簽下放棄急救同意書，「她眼睛都沒有閉，我和亞萍跟她說我們放下了，她才稍微閉一下」。

余天表示，本來有幫女兒爭取到美國最新的治療方式，可惜撐不到治療就離開，並說余苑綺最後2天幾乎都無法說話，但前幾天有錄影留下遺願，將會擇日公布。有消息指出靈堂將設台北第一殯儀館附近的仁本會館，但余天的經紀人並未證實消息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

余苑綺2014年發現自己罹患直腸癌第3期，努力熬過12次化療後重生，2017年與老公Gary結婚，同年底生下大女兒，並於2019年迎接二兒子。不料，原本還沉浸當二寶媽的喜悅，卻馬上檢查出直腸癌復發，且已轉移肺和肝。

余家人一路陪著余苑綺對抗癌症，但她的病情起起伏伏，晚期更需要嗎啡幫助，余天也說余苑綺近日清醒時刻少，但對抗病魔的時候，卻總是展現樂觀的一面，甚至幫助弱勢癌友募款，拋磚引玉盼大眾關注。（編輯：張芷瑄）1110821

余天
余苑綺簽放棄急救同意書 余天帶孫探望激發母愛 余苑綺病況不穩比手勢求解脫 余天淚喊怎捨得
余苑綺
余天臉書澄清沒中風 身體不適留院觀察
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族