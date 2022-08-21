余苑綺曾公開留給兒女的遺書 盼下輩子再當家人

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（中央社記者王心妤台北21日電）藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺抗癌8年病逝，享年39歲。余苑綺2020年曾公開給女兒的遺書，盼下輩子再當家人，也曾因化療不敢靠近兒子，更憂心兒女未來上學被說是沒有媽媽的小孩。

余苑綺2014年發現自己罹患直腸癌第3期，努力熬過12次化療後重生，2017年與老公Gary結婚，同年底生下大女兒，並於2019年迎接二兒子。不料，原本還沉浸當二寶媽的喜悅，卻馬上檢查出直腸癌復發，且已轉移肺和肝。

余苑綺2020年底和家人出席抗癌講座，曾分享為孩子預寫好的遺書，她當時表示，若有天自己不在了，是神的決定，「雖然你們看不到媽媽，媽媽會在天上保護、看護著你們，不管白天、黑夜都在你們身邊」。

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她也叮嚀孩子：「姊姊要照顧弟弟，弟弟長大要好好保護姊姊，爸爸會一直陪在你們身邊，希望你們永遠都幸福快樂，媽媽真的好愛好愛你們，下輩子我們還要當家人。」

而余苑綺生下兒子後，因直腸癌復發，邊做月子邊化療，因擔心輻射影響，那段時間不敢靠近孩子，讓她非常自責，但子女是她撐下去的最大力量。余苑綺也曾想過若孩子失去媽媽，「上學會被說是沒有媽媽的小孩」，抗癌8年的心路歷程讓人鼻酸。（編輯：張芷瑄）1110821