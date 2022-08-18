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余苑綺病況不穩比手勢求解脫 余天淚喊怎捨得

2022/8/18 21:27（8/18 21:43 更新）
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藝人余天的女兒余苑綺（圖）癌症病情不穩定，家人18日趕赴醫院探望。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北18日電）藝人余天的女兒余苑綺癌症病情不穩定，余家人今天全部趕赴醫院探望。余天下午接受媒體訪問時哽咽說，余苑綺虛弱的用手勢表達「讓她走」求解脫，讓他當場淚喊「我怎麼捨得」。

民進黨立委、藝人余天今天早上原定要幫新北市長參選人林佳龍站台，卻臨時接到余苑綺病況危急電話，立刻趕到台北榮民總醫院。余苑綺的媽媽李亞萍、弟弟余祥銓、姊姊余筱萍、經紀人閃亮亮也陸續抵達醫院守候。

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余苑綺2014年罹患直腸癌第3期，經歷多次化療，更因癌細胞擴散，陸續切除肝臟、肺臟，為了一對年幼兒女堅強抗癌。媽媽李亞萍近期也說，余苑綺有營養不良問題，大小腿瘦到只有手臂粗度，身體也對化療產生抗藥性，現在連站著都會痛，得靠吃止痛藥或打嗎啡舒緩。

余天今天下午接受媒體訪問，坦言女兒的狀況不好，意識不是很清楚，時睡時醒，並說余苑綺清醒時，虛弱地用手勢比「讓她走」，讓余天忍不住哽咽說：「我怎麼捨得，我怎麼可能讓她走，我說不可以，怎麼可以這麼殘忍。」令人相當不捨。（編輯：張芷瑄）1110818

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