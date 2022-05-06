余天退出民進黨新北黨部主委選舉 稱投入更多心力照顧余苑綺

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（中央社記者王揚宇台北6日電）民進黨黨職選舉5月登場，民進黨立委余天4月登記參選新北市黨部主委，不過他今天在臉書發文表示，因為家庭因素，將退出民進黨新北市主委的競選。

余天也說，這個決定並不容易，他對黨內的夥伴感到抱歉，「我不願因為家裡的事，耽誤民進黨重要的地方事務」，因此才決定退出此次選舉。

余天4月11日登記參選民進黨新北市黨部主委，對上爭取連任的湧言會新北市黨部主委何博文。

不過，余天今天在臉書發文說，非常抱歉，由於家裡孩子的健康狀況，他跟妻子商量之後，反覆思考後，決定退出新北市主委黨職選舉。

余天指出，很多朋友從新聞得知女兒余苑綺的病況，紛紛捎來訊息問候，很感謝大家的關心，這是所有父母都不願遇到的事情，他與老婆必須投入更多的心力照顧孩子的身體，勇敢面對。

余天說，儘管他有心再次投入黨務，為大家服務，但是計畫趕不上變化。黨職選舉需要投入大量精力與時間，而假若未來能當選，還有許多行政事務需要全心參與，「我力有未逮」。

余天指出，非常感謝這段時間稍來慰問的朋友，政治是一時的，朋友是一輩子的，由衷感謝各位的情義，也感謝這幾天與他深談，並且願意支持他做這個決定的正國會及黨內成員。

余天說，這個突然的決定可能造成大家的困擾，但是各位兄弟姊妹們的體諒與關心，「我們全家會一輩子放在心裡」。

余天最後提到，既然此次主委選舉只有自己與何博文登記參選，那麼他退出之後，會秉持團結的精神，全力支持何博文連任新北市黨部主委。這個團結合作的想法，也得到正國會要員的認同與支持，「我感到安慰」。（編輯：蘇龍麒）1110506