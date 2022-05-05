余天籲成立癌症藥品基金 加速新藥給付助病友抗癌

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民進黨立委余天（中）5日在立法院舉行記者會，表示自己是癌症病友家屬，非常了解抗癌的辛苦；呼籲政府仿效英國，盡速設立台灣癌症藥品基金，加速癌症新藥給付，藉此支持病友勇敢抗癌，並確保健保資源永續。中央社記者王飛華攝 111日5月5日

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（中央社記者王揚宇台北5日電）身為癌症病友家屬的民進黨立委余天今天在立法院召開記者會，呼籲政府仿效英國，盡速設立台灣癌症藥品基金，加速癌症新藥給付，藉此支持病友勇敢抗癌，並確保健保資源永續。

受邀出席記者會的衛生福利部中央健康保險署科長連恆榮說，對於成立基金樂觀其成，但健保照顧的是全台民眾，在資源分配有限情況下，要考量「醫療價值」，而很多癌症新藥可能在臨床一、二期就上市，是否有更多資料可以佐證、更有效益幫助病人。

連恆榮也指出，希望大家在科學基礎、價值上，更完整地審慎思考，健保這邊可以來做一些協助與幫忙。

余天今天與台灣癌症基金會執行長賴基銘、副執行長蔡麗娟及台灣年輕病友協會理事長潘怡伶等人在立法院召開記者會，呼籲政府盡速設立台灣癌症藥品基金。

余天說，他是病友家屬，非常了解抗癌的辛苦，因為在治療的過程中，除了依靠病友本身的意志力，更需要家庭的經濟支持，而各種新興的癌症療法，一年動輒花費新台幣200、300萬元，不要說一般的勞動族群無力負擔，就連他個人都感到吃力。

余天表示，台灣推行健保的目的是希望國人「病得起」，也不要因為生病而貧窮，而很多癌症新藥不屬於健保給付項目，希望政府要了解癌症病友的需求，設立台灣癌症藥品基金刻不容緩，他將發動立委連署，向衛生福利部和行政院建言。

余天也指出，希望衛福部多向民眾宣傳，每年可以抽血檢驗是否有癌細胞，如果能提早發現就能提早治療，這不但能減少很多醫療費用，對病友本身也有好處。

潘怡伶說，希望政府支持成立台灣癌症藥品基金，年輕癌友才有機會使用更新更好的癌症新藥，保有勞動生產力。

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賴基銘表示，看著台灣病人因健保受惠，同時也因健保受困，在全有、全無之間，希望有額外財源支持癌症新藥基金，從政府、癌友、藥廠多元參與形式，兼顧照顧經濟弱勢病友，也確保健保永續發展。

衛福部國民健康署主任秘書王怡人則指出，國家除了公務預算外，有兩大基金投入癌症部分，但大家面臨新藥引進，不管是要另設一個基金還是要怎麼做，都會面臨資源有限等情況，而且成立基金有一些要件，如果要做一些突破，要更審慎研議。（編輯：翟思嘉）1110505