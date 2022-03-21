新北市議員李坤城棄連任 獲余天鼓勵轉戰立委
2022/3/21 11:49（3/21 12:16 更新）
民主進步黨籍新北市議員李坤城（右）21日在民進黨新北市議員擬參選人山田摩衣（左）陪同下，宣布放棄參選連任；並表示獲同黨籍立法委員余天鼓勵，將投入2024年新北三重區立委選戰。中央社記者王鴻國攝 111年3月21日
（中央社記者王鴻國、王揚宇新北21日電）民主進步黨籍新北市議員李坤城今天宣布，放棄參選連任，並獲同黨籍立法委員余天鼓勵，將投入2024年新北三重區立委選戰；余天說，支持李坤城決定，必須有這個決心。
李坤城上午在新北市議會舉辦記者會表示，鄉親肯定他在新北市議會表現，期待他成為國會議員，余天也鼓勵他，要選立委就不要選議員，未來大家才能團結。他決定全力準備選立委，也不推派代表選議員，全力輔選黨推薦的議員參選人。
至於三重的現任立委余天是否不參選連任？與余天同屬民進黨內正國會派系的李坤城說，他不便表示意見。
余天告訴中央社記者，他對很多議員說，如果有意願角逐三重立委，都可出來選，但前提是要選立委就不要選議員，否則如果當選議員，接下來又去選立委會被講話。
他說，李坤城有跟他說過這個決定，大家有研究一下，「有這個決心很好，我蠻贊同與支持」，不管李坤城以後能不能選？或他以後要不要選？都要展現這個決心。
余天表示，還沒決定是否選下一屆立委，黨中央還沒跟他說什麼，他也還沒跟家人討論，但確有考慮是否做完這屆立委就好，下一屆就不選了，還要跟家人及民進黨主席蔡英文討論。（編輯：李明宗）1110321
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