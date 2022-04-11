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2022九合一選舉
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2022九合一選舉1/111

余天登記參選民進黨新北市黨部主委 對上何博文

2022/4/11 09:38（4/11 11:30 更新）
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民進黨立委余天（前）11日登記參選新北市黨部主委。（中央社檔案照片）
民進黨立委余天（前）11日登記參選新北市黨部主委。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨黨職選舉5月登場，黨代表與地方黨部主委今天開始領表登記，民進黨立委余天上午登記參選新北市黨部主委，將對上爭取連任的湧言會新北市黨部主委何博文。

余天發表參選聲明指出，身為民進黨的一員，他有一份使命感，對於新北市也有深厚的感情。過去擔任新北市主委時，深耕基層，也努力團結地方。2018年地方選舉的結果並不理想，他為選舉結果負起責任，辭去主委一職，後來經地方黨公職慰留，希望他能帶領新北市民進黨繼續打2020年總統及立委大選。最終，不負所托，贏得139萬總統票及9席立委，創下歷史新高。

余天說，這美好的一役是因為民進黨黨內團結的結果，才能獲得人民高度信任。

余天表示，2022年地方選舉，新北市是民進黨重要的一役，可能面對一個比2018年更艱鉅的環境，而選舉結果，也將牽動2024年總統及立委選舉。一個團結的民進黨將是致勝的關鍵，他希望能有機會再次承擔主委的工作，扮演團結民進黨的角色，不負民進黨基層支持者的期待

余天說，他的參選，為承擔而來，為團結民進黨而來，唯有團結，才能共同面對未來，才有共同贏得2022年地方選舉的可能性。今天老將再次披袍上陣，他懇請、也希望得到民進黨基層的支持與認同，讓他當選新北市黨部主委，他定會扮演團結民進黨地方的關鍵力量。（編輯：郭無患）1110411

民進黨全國黨部主委將於5月改選，新北市黨部主委何博文日前公開表示將全力尋求連任。（立委趙天麟辦公室提供）
民進黨全國黨部主委將於5月改選，新北市黨部主委何博文日前公開表示將全力尋求連任。（立委趙天麟辦公室提供）
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