民進黨地方黨部主委改選11日起登記 派系競爭白熱化

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨黨職選舉5月登場，黨代表與地方黨部主委11日起開始領表登記，民進黨台北市黨部主委吳怡農宣布放棄連任後，英系與綠色友誼連線在台北市恐怕又有一場激戰，湧言會在高雄市、新北市的兩席主委，也可能遭遇其他派系挑戰。

民進黨5月22日將舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委；預計7月間召開全國黨代表大會，改選中執委、中常委、中評委，重組黨權力核心。

正國會在2020年黨職選舉時，在地方黨部主委選舉，拿下7席，成為最大贏家；當時「海派（湧言會）」初試啼聲，拿下新北市和高雄市兩個直轄市黨部主委。

這次的黨職選舉，正國會能否在黨部主委選舉固守最多席次，以及「湧言會」在三立電視前董事長林崑海逝世後，能否延續能量，是觀察指標。

民進黨大多數的地方黨部主委改選是訂在11日到15日領表登記，高雄市黨部主委則是18日到22日領表登記。

湧言會新北市黨部主委何博文要爭取連任，但黨內已傳出，英系不挺何博文，也有其他派系擬推自己人角逐主委，地方人士說，立委張宏陸的動向值得注意。湧言會的高雄市黨部主委趙天麟尋求連任，菊系立委許智傑仍在評估是否參選主委。

上次台北市黨部主委選舉時，英系與綠色友誼連線候選人，出現重大衝突，相互攻訐停選，最後才由吳怡農出線；不過，吳怡農已宣布放棄連任，黨內認為，英系與綠色友誼連線在這次台北市黨部主委選舉，勢必又會有一番激戰。

地方人士認為，放棄連任台北市議員的張茂楠、周威佑若有意願投入，都是主委合適人選。

民進黨新竹市黨部主委向來是黨內相互推派有意人選擔任。被視為新竹市長林智堅子弟兵的現任主委陳建名爭取連任，行政院政務顧問鄭宏輝也宣布參選，競爭罕見檯面化。（編輯：蘇志宗）1110410