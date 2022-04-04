攸關2024總統立委提名 民進黨黨職改選派系競逐

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（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨兩年一度的黨職選舉5月將登場，黨內人士指出，改選後的黨職涉及2024年總統初選與立委提名的話語權，各派系版圖消長受關注，包括「湧言會」在精神領袖林崑海病逝後，能否延續能量，是觀察指標。

民進黨5月22日將舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委；預計7月間召開全國黨代表大會，改選中執委、中常委、中評委，重組黨權力核心。

外界關注，總統蔡英文兼任民進黨主席任期後期，黨內派系如何消長。由於改選後的黨職任期，黨內將處理2024年總統初選、區域立委與不分區立委提名，黨內人士指出，這次的黨職改選，各派系都相當積極布局。

黨內人士表示，被看好挑戰2024大選的副總統賴清德，過去對黨職選舉消極，但最近傳出，親近賴清德的陣營，積極爭取黨代表席次。

正國會在上次2020年黨職選舉時，展現企圖心，在地方黨部主委選舉，拿下7席，成為最大贏家，當時「海派（湧言會）」初試啼聲，拿下新北市和高雄市兩個直轄市黨部主委。

5月即將舉行的地方黨部主委改選，高雄市黨部主委趙天麟尋求連任，菊系立委許智傑正評估是否參選主委。

這次的黨職選舉，正國會能否在黨部主委選舉固守最多席次，以及「湧言會」在三立電視前董事長林崑海逝世後，能否延續能量，都是觀察指標。

上次台北市黨部主委選舉時，英系與綠色友誼連線候選人，出現重大衝突，相互攻訐停選，最後才由吳怡農出線，不過，黨內人士說，傳出吳怡農無意爭取黨部主委連任，若吳怡農不選，英系與綠色友誼連線在這次台北市黨部主委選舉，勢必又會有一番激戰。

地方人士則說，目前傳出綠色友誼擬拱議員鍾佩玲參選台北市黨部主委，英系人選還未浮上檯面，不過，英系台北市議員吳沛憶若有意願投入主委選舉，台北市黨部主委這局值得期待。

7月將登場的全代會將進行中執委、中常委改選，則是派系角力的另一個戰場。

中常會是黨最高決策機關，目前民進黨內10席票選中常委的結構分布為新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席、正國會2席、泛英系2席、湧言會（海派）1席。全代會後，各派系或固實力，或拚擴張，各自有不同盤算。（編輯：趙蔚蘭）1110404