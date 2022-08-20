余苑綺簽放棄急救同意書 余天帶孫探望激發母愛

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藝人余天的女兒余苑綺（圖）癌症病情不穩定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北20日電）余天二女兒余苑綺罹癌病情不穩，余天今天帶著余苑綺兒女到醫院探視，他表示，雖然已簽了放棄急救同意書，但絕不會放棄女兒，余苑綺見到孩子後也被激出母愛與求生慾望。

余苑綺2014年罹患直腸癌第3期，經歷多次化療，更因癌細胞擴散，陸續切除肝臟、肺臟，為了一對兒女堅強抗癌。余天18日原訂出席記者會，卻突然接到余苑綺病況不樂觀通知，緊急趕到醫院。

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余天今天帶著余苑綺一雙兒女到醫院探視，他接受媒體訪問時說，絕對不會放棄女兒，而余苑綺看到兒女也被激起母愛，重燃求生慾望表示，「我不會這麼容易死」。

余天說，第一天到榮總知道余苑綺簽署放棄急救同意書相當難過，余苑綺目前無法吃東西，靠全氧呼吸，因為施打嗎啡，常處於昏迷狀態。余天表示，與太太李亞萍都不可能放棄余苑綺，再貴的藥都可以，希望大家能一起集氣。（編輯：管中維）1110820